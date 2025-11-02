سيكون ملعب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض جاهزاً بالكامل بحلول نوفمبر 2026، ضمن خطة تحسين الملاعب القائمة لتتوافق مع معايير الاتحادين الدولي "فيفا"، والآسيوي لكرة القدم، وفقا لإعلان وزارة الرياضة اليوم الأحد.

وتتطابق تطويرات المعلب مع برنامج وسياسة "الملعب المتكافئ" (AFC Equal Pitch) التي أقرت خلال اجتماع لجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الثالث للجنة الذي عُقد في السعودية، حيث تعد مبادرة رائدة تهدف إلى تطوير البُنى التحتية لكرة القدم في آسيا، إلى جانب دعم نمو كرة القدم على مستوى القواعد الشعبية والمجتمعات المحلية.

المشروع يشمل تحديث نظام الإضاءة إلى قدرة 2500 لوكس

ويهدف مشروع وزارة الرياضة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للملعب من 8500 إلى أكثر من 22 ألف متفرج، بما يعزز دوره في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، كما يشمل المشروع تحديث نظام الإضاءة إلى قدرة 2500 لوكس متوافقا مع معايير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وإنشاء غرف ملابس حديثة للاعبين والحكام، إضافةً إلى قاعات مخصصة للمؤتمرات الصحفية.

ويتضمن التطوير إنشاء مجمع بث خارجي بمساحة 3500 متر مربع، ومركز إعلامي يتسع لـ 500 شخص، وتسع "سكاي بوكس" جديدة بطاقة إجمالية تبلغ 135 مقعداً.

ويضم التصميم الحديث أيضاً صالتين لكبار الشخصيات بسعة 400، و200 شخص، مع شاشتين متطورتين لتوفير تجربة مشاهدة مميزة.

ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية تجعل ملعب الجامعة متوافقاً مع معايير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ليصبح معلماً رياضياً يخدم طلاب الجامعة والمجتمع الرياضي.