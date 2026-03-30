شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.49
(2.37%) 0.15
مجموعة تداول السعودية القابضة138.7
(-0.79%) -1.10
الشركة التعاونية للتأمين127
(-0.78%) -1.00
شركة الخدمات التجارية العربية121.4
(-0.33%) -0.40
شركة دراية المالية5.18
(-0.19%) -0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب35.4
(-0.11%) -0.04
البنك العربي الوطني21.6
(0.28%) 0.06
شركة موبي الصناعية10.95
(-3.10%) -0.35
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.8
(1.58%) 0.54
شركة إتحاد مصانع الأسلاك17.79
(0.68%) 0.12
بنك البلاد26.82
(-1.03%) -0.28
شركة أملاك العالمية للتمويل10.02
(0.80%) 0.08
شركة المنجم للأغذية52.5
(0.77%) 0.40
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.4
(2.15%) 0.24
الشركة السعودية للصناعات الأساسية59.55
(-1.24%) -0.75
شركة سابك للمغذيات الزراعية148.6
(2.48%) 3.60
شركة الحمادي القابضة26.6
(-0.37%) -0.10
شركة الوطنية للتأمين12.63
(2.68%) 0.33
أرامكو السعودية27.56
(0.58%) 0.16
شركة الأميانت العربية السعودية13.88
(2.36%) 0.32
البنك الأهلي السعودي42.34
(1.24%) 0.52
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.44
(-3.48%) -1.24
الرياضة

رفضت محكمة فرنسية تعويضات وفاة لاعب بـ 138 مليون دولار

«أ.ب»
«أ.ب» من نانت
الاثنين 30 مارس 2026 16:9 |2 دقائق قراءة
تجمع المشجعون لتكريم لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا يوم الأحد 26 يناير 2020. أ.ب

رفضت محكمة تجارية في فرنسا دعاوى نادي كارديف الويلزي للحصول على تعويضات عن وفاة لاعب كرة القدم إميليانو سالا في حكم صدر اليوم الاثنين، بعد أكثر من 7 سنوات على تحطم الطائرة الذي أودى بحياة المهاجم الأرجنتيني.

في نزاع قانوني طويل الأمد، سعى نادي كارديف للحصول على أكثر من 120 مليون يورو (138 مليون دولار) من فريق نانت السابق للاعب، وذلك بعد سلسلة من النكسات القانونية السابقة التي تعرض لها النادي الويلزي.

صدرت أحكام من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومحكمة التحكيم الرياضي والمحكمة العليا السويسرية ضد كارديف في نزاعها القانوني مع نانت منذ وفاة سالا في يناير 2019.

سالا ينضم إلى كارديف قادما من نانت بـ 17 مليونا

انضم سالا، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى كارديف سيتي قادمًا من نانت مقابل 17 مليون يورو، وهو رقم قياسي للنادي، في محاولة لتجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز بايبر ماليبو، التي كان يستقلها اللاعب الأرجنتيني من فرنسا لبدء مسيرته مع كارديف، تحطمت في البحر بالقرب من جزيرة جيرنسي في القنال الإنجليزي. كما لقي الطيار، ديفيد إيبوتسون، حتفه.

المحكمة تغرم كارديف 300 ألف يورو كتعويضات

قضت المحكمة بأن نانت لم تكن مسؤولة عن الحادث، وأن كارديف لم تتكبد أي أضرار تتعلق بسمعتها، وأضافت أن "مطالبات كارديف المبالغ فيها" قد سبق البت فيها من قبل محاكم أخرى، وأن نانت تكبدت أضرارًا معنوية.

وأمرت المحكمة كارديف بدفع 300 ألف يورو كتعويضات، إضافة إلى 180 ألف يورو أخرى لتغطية التكاليف القانونية.

بعد الحادث، نفى نادي كارديف إتمام صفقة انتقال اللاعب إلى نادي نانت حيث أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن النادي قد استلم استمارات التسجيل الدولية المطلوبة.

