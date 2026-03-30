رفضت محكمة فرنسية تعويضات وفاة لاعب بـ 138 مليون دولار

رفضت محكمة تجارية في فرنسا دعاوى نادي كارديف الويلزي للحصول على تعويضات عن وفاة لاعب كرة القدم إميليانو سالا في حكم صدر اليوم الاثنين، بعد أكثر من 7 سنوات على تحطم الطائرة الذي أودى بحياة المهاجم الأرجنتيني.

في نزاع قانوني طويل الأمد، سعى نادي كارديف للحصول على أكثر من 120 مليون يورو (138 مليون دولار) من فريق نانت السابق للاعب، وذلك بعد سلسلة من النكسات القانونية السابقة التي تعرض لها النادي الويلزي.

صدرت أحكام من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومحكمة التحكيم الرياضي والمحكمة العليا السويسرية ضد كارديف في نزاعها القانوني مع نانت منذ وفاة سالا في يناير 2019.

سالا ينضم إلى كارديف قادما من نانت بـ 17 مليونا

انضم سالا، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى كارديف سيتي قادمًا من نانت مقابل 17 مليون يورو، وهو رقم قياسي للنادي، في محاولة لتجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز بايبر ماليبو، التي كان يستقلها اللاعب الأرجنتيني من فرنسا لبدء مسيرته مع كارديف، تحطمت في البحر بالقرب من جزيرة جيرنسي في القنال الإنجليزي. كما لقي الطيار، ديفيد إيبوتسون، حتفه.

المحكمة تغرم كارديف 300 ألف يورو كتعويضات

قضت المحكمة بأن نانت لم تكن مسؤولة عن الحادث، وأن كارديف لم تتكبد أي أضرار تتعلق بسمعتها، وأضافت أن "مطالبات كارديف المبالغ فيها" قد سبق البت فيها من قبل محاكم أخرى، وأن نانت تكبدت أضرارًا معنوية.

وأمرت المحكمة كارديف بدفع 300 ألف يورو كتعويضات، إضافة إلى 180 ألف يورو أخرى لتغطية التكاليف القانونية.

بعد الحادث، نفى نادي كارديف إتمام صفقة انتقال اللاعب إلى نادي نانت حيث أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن النادي قد استلم استمارات التسجيل الدولية المطلوبة.