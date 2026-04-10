رابطة مشجعي مونشنجلادباخ تطالب بمقاطعة الطعام والشراب في الملعب

طلبت رابطة مشجعي مونشنجلادباخ من جماهير بوروسيا مونشنجلادباخ الامتناع عن شراء المأكولات والمشروبات في ملعب لايبزيج غدا السبت، وذلك لتجنب دعم النادي المدعوم من شركة ريد بول بهذه الطريقة.

وقالت الرابطة: "للمرة الأولى، امتنعوا عن الشراء من الملعب، كل يورو إضافي يذهب بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ريد بول يعد خسارة".

وأضافت: "مع أن شراء التذكرة ضروري لتمكين الاحتجاج ضد ريد بول وإظهار دعمكم لنادينا، إلا أنه يجب عليكم الامتناع عن شراء المأكولات والمشروبات من الملعب".

ودعت الرابطة الجماهير إلى شراء المأكولات والمشروبات من أماكن قريبة من الملعب أو من المدينة.

وعادة ما تحتج جماهير جلادباخ على لايبزيج بإطلاق الصافرات في أول 19 دقيقة كلما استحوذ لايبزيج على الكرة.

وتابعت: "أصبح هذا الأمر جزءا أساسيا من احتجاجنا، وقالت رابطة المشجعين إن هذا البيان موجه إلى النادي الكريه (لايبزيج) الذي يتعارض مع جميع قيمنا ومعتقداتنا".

رغم ذلك، ونظرا للرقابة الصارمة المفروضة على استخدام الصافرات عند مدخل ملعب لايبزيج، سيتكبد النادي خسائر مالية.

ويعد تقديم الطعام في الملاعب مصدر دخل هام للأندية، وذكرت صحيفة "سبورت بيلد" الأسبوعية أن بوروسيا دورتموند يحقق حوالي مليون يورو من هذا الدخل في كل مباراة على أرضه في ملعبه الذي يتسع لـ81 ألف متفرج.

أما لايبزيج، الذي يتسع ملعبه لـ47 ألف متفرج، فلم يصدر أي أرقام رسمية وقد خصص لنادي مونشنجلادباخ 4735 تذكرة لمباراة يوم السبت.