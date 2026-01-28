الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.16
(1.62%) 0.13
مجموعة تداول السعودية القابضة163
(2.39%) 3.80
الشركة التعاونية للتأمين138.7
(1.61%) 2.20
شركة الخدمات التجارية العربية120.4
(0.92%) 1.10
شركة دراية المالية5.24
(2.54%) 0.13
شركة اليمامة للحديد والصلب38.22
(-0.73%) -0.28
البنك العربي الوطني22.42
(0.09%) 0.02
شركة موبي الصناعية11.39
(2.15%) 0.24
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.66
(1.99%) 0.56
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.8
(0.46%) 0.09
بنك البلاد26.36
(1.15%) 0.30
شركة أملاك العالمية للتمويل11.3
(0.80%) 0.09
شركة المنجم للأغذية54.55
(0.74%) 0.40
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.86
(-2.15%) -0.26
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.05
(-0.90%) -0.50
شركة سابك للمغذيات الزراعية123.1
(0.74%) 0.90
شركة الحمادي القابضة27.22
(-0.15%) -0.04
شركة الوطنية للتأمين13.85
(1.17%) 0.16
أرامكو السعودية25.42
(0.95%) 0.24
شركة الأميانت العربية السعودية15.49
(0.58%) 0.09
البنك الأهلي السعودي44.32
(0.27%) 0.12
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.62
(0.38%) 0.10
الرياضة

رابطة كرة القدم النسائية تخسر 8.2 مليون إسترليني في عامها الأول

نايف العتيبي
الأربعاء 28 يناير 2026 19:21 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
رابطة كرة القدم النسائية تخسر 8.2 مليون إسترليني في عامها الأول

أعلنت رابطة كرة القدم النسائية (WSL Football)، وهي شركة مستقلة تدير دوري السوبر للسيدات ودوري البطولة للسيدات، في إنجلترا، عن خسارة تشغيلية قدرها 8.2 مليون جنيه إسترليني في عامها الأول.

تأسست الشركة المملوكة للأندية في أغسطس 2024، ونشرت بياناتها المالية المتعلقة بعامها الأول كمنظمة مستقلة، والتي تغطي الموسم المنتهي في 31 يوليو 2025.

رابطة كرة القدم النسائية، أفادت بأن الخسارة التشغيلية البالغة 8.2 مليون جنيه إسترليني من إيرادات بلغت 17.4 مليون جنيه إسترليني، لكنها أوضحت أن هذه الخسارة "متوقعة لكيان جديد يركز على حماية ودعم أكبر عدد ممكن من الأندية".

أرسنال أعلى الأندية النسائية دخلا. (بي بي سي)

1.7 مليار يورو إيرادات 15 ناديا الأعلى دخلا في كرة القدم النسائية

 بلغت إيرادات 15 ناديا الأعلى دخلا في كرة القدم النسائية 1.75 مليار...

Wed, 21 2026

مضاعفة الإيرادات

ومن إيراداتها، جاء 8.4 مليون جنيه إسترليني من البث التلفزيوني، و8.5 مليون جنيه إسترليني من الرعاية والترخيص، و128 ألف جنيه إسترليني من مصادر دخل أخرى، بما في ذلك مبيعات تذاكر كأس الدوري.

رغم عدم انعكاس ذلك في البيانات المالية لهذا العام، تدّعي WSL Football أنها ضاعفت إيراداتها ثلاث مرات منذ توليها الإدارة.

90 % من الأندية الإنجليزية تتوقع تسجيل خسائر رغم الأرقام المبهرة

لا تزال الأرقام المعلنة لكرة القدم الإنجليزية مبهرة، لكن الصورة...

Wed, 21 2026

وجاء في بيان لها: "ستنعكس الزيادة في رسوم حقوق البث من باركليز، وسكاي سبورتس، وبي بي سي، إضافة إلى الصفقات الجديدة مع نايكي، وبريتيش غاز، وأبل، ومرسيدس بنز - المملكة المتحدة، في حسابات 2025-2026".

رحلة نمو

نيكي دوسيت، الرئيسة التنفيذية لـ WSL Football، قالت: "نحن في بداية رحلة نمو طويلة الأمد، مدعومة برؤية استراتيجية واضحة ومنصة تجارية موسعة".

وتابعت "ما حققناه في فترة وجيزة أمرٌ لافت، وآفاقنا المستقبلية واعدة، لقد أرسينا دعائمنا، ونحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في اللعبة وأنديتنا الأعضاء".

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية