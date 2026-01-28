رابطة كرة القدم النسائية تخسر 8.2 مليون إسترليني في عامها الأول

أعلنت رابطة كرة القدم النسائية (WSL Football)، وهي شركة مستقلة تدير دوري السوبر للسيدات ودوري البطولة للسيدات، في إنجلترا، عن خسارة تشغيلية قدرها 8.2 مليون جنيه إسترليني في عامها الأول.

تأسست الشركة المملوكة للأندية في أغسطس 2024، ونشرت بياناتها المالية المتعلقة بعامها الأول كمنظمة مستقلة، والتي تغطي الموسم المنتهي في 31 يوليو 2025.

رابطة كرة القدم النسائية، أفادت بأن الخسارة التشغيلية البالغة 8.2 مليون جنيه إسترليني من إيرادات بلغت 17.4 مليون جنيه إسترليني، لكنها أوضحت أن هذه الخسارة "متوقعة لكيان جديد يركز على حماية ودعم أكبر عدد ممكن من الأندية".

مضاعفة الإيرادات

ومن إيراداتها، جاء 8.4 مليون جنيه إسترليني من البث التلفزيوني، و8.5 مليون جنيه إسترليني من الرعاية والترخيص، و128 ألف جنيه إسترليني من مصادر دخل أخرى، بما في ذلك مبيعات تذاكر كأس الدوري.

رغم عدم انعكاس ذلك في البيانات المالية لهذا العام، تدّعي WSL Football أنها ضاعفت إيراداتها ثلاث مرات منذ توليها الإدارة.

وجاء في بيان لها: "ستنعكس الزيادة في رسوم حقوق البث من باركليز، وسكاي سبورتس، وبي بي سي، إضافة إلى الصفقات الجديدة مع نايكي، وبريتيش غاز، وأبل، ومرسيدس بنز - المملكة المتحدة، في حسابات 2025-2026".

رحلة نمو

نيكي دوسيت، الرئيسة التنفيذية لـ WSL Football، قالت: "نحن في بداية رحلة نمو طويلة الأمد، مدعومة برؤية استراتيجية واضحة ومنصة تجارية موسعة".

وتابعت "ما حققناه في فترة وجيزة أمرٌ لافت، وآفاقنا المستقبلية واعدة، لقد أرسينا دعائمنا، ونحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في اللعبة وأنديتنا الأعضاء".