فرضت رابطة الدوري السعودي للمحترفين ملكيتها الحصرية والكاملة لجميع الحقوق التجارية وبيانات وعلامات مسابقة دوري روشن السعودي، دون أي قيود زمنية أو مكانية، ومنعت الأندية كذلك منعاً باتاً من الترخيص من الباطن أو التنازل عن هذه الحقوق أو القيام بأي سلوك يوحي بوجود علاقة غير مصرح بها مع الرابطة.

وأصدرت الرابطة لائحة تنظيمية، وجدول عقوبات، يضبط المسائل التجارية والحقوق التسويقية والإعلامية للأندية، بهدف حماية المكتسبات الاستثمارية للمسابقة، وحصريات الرعاة الرسميين وشركاء البث الدوليين والمحليين، حيث جاءت بهيكل غرامات مالية تصاعدية تبدأ من 5 آلاف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال للمخالفات المتكررة، إلى جانب عقوبات رياضية وإجرائية تشمل نقل مباريات، وحرمانها من الدعم الجماهيري.

ووضعت اللائحة الأندية تحت طائلة المسؤولية التضامنية الكاملة؛ إذ يلتزم النادي قانونياً وبشكل مباشر بتصرفات شركائه التجاريين، والشركات الطرف الثالث وحتى منسوبي إدارة الملعب الذي تقام عليه مبارياته، حيث يواجه النادي المخالف غرامة قدرها 50 ألف ريال مع وقف التنفيذ للمرة الأولى، تضاعف إلى 100 ألف ريال مع إلغاء وقف التنفيذ في المرة الثانية، وتصل إلى 250 ألف ريال في الثالثة، و500 ألف ريال لكل مخالفة لاحقة.

كما حددت الرابطة توزيعاً زمنياً للحلقات الإعلانية على اللوحات الإلكترونية المحيطة بأرض الملعب (الصف الأول ومختلف المستويات)، بمجموع 5,400 ثانية للمباراة (الوقت الأصلي)؛ نالت الأندية الحصة الكبرى بنسبة 74.08% (4,000 ثانية)، مقابل 25.92% للرابطة ورعاتها (1,400 ثانية) مع استمرار الحلقات الإعلانية خلال الوقت بدل الضائع دون إعادة تشغيل أو انقطاع.

وأبلغت الرابطة الأندية حظر بيع أي مساحة إعلانية قبل مراجعة الرابطة خلال يومي عمل، وقالت "إذا تبين أن الراعي المقترح منافس مباشر لراعٍ رسمي للرابطة، يحق لها رفضه مع التزامها بدفع المقابل المالي للنادي لتعويضه، وفي حال أقدم النادي على بيع مساحات إعلانية دون موافقة، يتعرض لغرامة 50 ألف ريال للمرة الأولى، وتغلظ في الثانية إلى 100 ألف ريال مع عقوبة رياضية بنقل مباراة واحدة خارج أرضه إلى ملعب محايد، وتصل في التكرار إلى غرامة 200 ألف ريال ولعب مباراتين على ملعب محايد.

وفرضت الرابطة رقابة أيضاً على المحتوى الإعلاني؛ حيث حظرت تماماً أي رسائل أو عبارات ذات طابع سياسي، ديني، مثير للجدل، مهين، أو مسيء للذوق العام، إلى جانب الامتثال للأنظمة السيادية والتشريعات الوطنية، وتحت طائلة غرامة تصاعدية (تبدأ بـ 50 ألف ريال وتصل لنصف مليون ريال)،

وألزمت الرابطة الأندية بمطابقة المعايير الفنية للبث التلفزيوني من حيث حجم وسطوع الشاشات الرقمية، توفير وصيانة عدد لا يقل عن خلفيتين (2) للمقابلات السريعة بمواد مطفأة غير عاكسة للإضاءة، حماية وتخزين الأصول المادية المملوكة للرابطة داخل الملعب.

وأقرت الرابطة جداول زمنية دقيقة لفعاليات يوم المباراة ومناطق الامتياز التجاري (بيع المنتجات)، ومناطق المشجعين (Fan Zones)، حيث سيواجه النادي غرامات تبدأ بـ 50 ألف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال إذا تسببت أنشطته التجارية في تعطيل العد التنازلي الرسمي للمباراة أو أخلت بمتطلبات الأمن والسلامة، أو ألحقت ضرراً بالأرضية، أو أثرت سلباً في الجماهير.

وألزمت الرابطة بتركيب معدات مناطق المشجعين قبل 3 ساعات كحد أدنى من انطلاق اللقاء، وإزالتها بالكامل خلال 3 ساعات من صافرة النهاية، ويُعاقب التأخير الميداني بغرامات تتصاعد من 10 آلاف إلى 50 ألف ريال.

وفي الشق الإعلامي، أكدت الرابطة على السيادة المطلقة لها، حيث تملك حصرياً حقوق الإعلانات الافتراضية المعروضة أثناء البث التلفزيوني، وفرضت عقوبات على الأندية التي تنتهك حصريات شبكات النقل التلفزيوني المرخصة محلياً أو دولياً، تبدأ بـ 50 ألف ريال وتصل في المخالفة الثالثة إلى 250 ألف ريال مع إلزام النادي بدفع تعويض مالي غير محدد السقف للرابطة لجبر الأضرار الاستثمارية لشركاء البث.

ومنحت اللائحة، الرابطة الحق الحصري في استغلال واستخدام حقوق الصور للاعبين ومسؤولي الأندية (فردياً أو جماعياً) أثناء ارتدائهم الأطقم الرسمية، مع إلزامهم التام بالمشاركة في الأيام الإعلامية، وجلسات التصوير، والمقابلات المسجلة أو المباشرة لمصلحة الدوري ورعاته، دون اعتبار لكون رعاتهم في النادي ينتمون لنفس القطاع التجاري المنافس.