رابطة الدوري السعودي بعد التوقيع مع "سن كولا": نهدف لنمو الإيرادات

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع سن كولا تمنح بموجبها الشركة حقوق استخدام العلامة التجارية والهوية الفكرية لـدوري روشن السعودي بصفة "المشروب المرخص" لمدة عام كامل.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز إستراتيجية الرابطة في تنويع مصادر الدخل من خلال ابتكار منتجات تسهم في نمو الإيرادات التجارية وتخلق فرصاً تفاعلية جديدة بين الجماهير وتعظيم مداخيل الأندية السعودية.

الشعارات على العبوات

وتسمح هذه الاتفاقية لسن كولا باستخدام شعارات دوري روشن السعودي والهوية البصرية المرتبطة به على عبواتها وحملاتها التسويقية، ما يفتح آفاقاً جديدة للتواصل المباشر مع ملايين المشجعين داخل السعودية وخارجها

رامي تركي مدير عام القطاع التجاري في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قال "سعيدون بانضمام سن كولا كشريك مرخص لدوري روشن السعودي، حيث نهدف من خلال هذه الخطوة إلى تقديم منتجات مبتكرة تحمل هوية الدوري وتصل إلى شريحة واسعة من الجماهير وتفعيل الحقوق التجارية للدوري بشكل يضمن ظهوراً مميزاً لشركائنا كما يزيد من نمو إيرادات الرابطة".

قلب المشهد الكروي

من جانبه، أعرب المهندس مازن يوسف، النائب التنفيذي لكورو أي إس للشرق الأوسط وإفريقيا، عن هذه الشراكة قائلاً: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرة سن كولا، ويعكس تطورنا المستمر كشركة.

ونسعى من خلالها للتواجد في منصات قريبة من جمهورنا وبطريقة أكثر تأثيراً. ارتباطنا بدوري روشن السعودي يضعنا في قلب المشهد الكروي ويمنحنا فرصة للتفاعل مع الجماهير خلال لحظات الشغف التي يعيشونها.

نتطلع إلى تفعيل هذه الشراكة عبر حملات وأنشطة تسويقية تعزز حضور علامتنا وتقربنا من المستهلك، كما نطمح إلى بناء شراكات مستقبلية ناجحة وممتدة مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين".