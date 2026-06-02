رئيس هيئة الترفيه: "The Comeback" يعزز حضور السعودية كوجهة للفعاليات العالمية





قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة المستشار تركي آل الشيخ، أن نزال "The Comeback" الذي يجمع البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينغا يوم 25 يوليو المقبل في "جدة سوبردوم"، ضمن فعاليات تقويم جدة وبالتعاون مع موسم الرياض، يواصل استقطاب الاهتمام الإعلامي والجماهيري بشكل واسع منذ الإعلان عنه، بما يعكس المكانة المتنامية التي تحتلها السعودية في استضافة أبرز الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية.

وأضاف: "نشهد اليوم اهتمامًا عالميًا متزايدًا بالأحداث التي تستضيفها السعودية، وهو ما ينعكس بوضوح في حجم الترقب والمتابعة المصاحبة لهذا النزال منذ الإعلان عنه، ونتطلع إلى أن يقدم نزال "The Comeback" تجربة استثنائية للجمهور، وأن يواصل البناء على النجاحات التي حققتها المملكة في استضافة أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية، بما يعزز مكانتها بوصفها وجهة تستقطب أبرز الفعاليات والأسماء الدولية."

وأقيم مؤتمر صحفي، في العاصمة البريطانية لندن، وشهد الظهور الإعلامي الأول والمواجهة المباشرة الأولى بين جوشوا وبرينغا منذ الإعلان عن النزال، وسط حضور إعلامي واسع وترقب كبير من جماهير الملاكمة ووسائل الإعلام العالمية لمتابعة واحدة من أبرز مواجهات الوزن الثقيل المرتقبة هذا العام.

وذكر البريطاني أنتوني جوشوا أن لديه هدفًا واضحًا، ويدرك حجم التحديات التي يحملها هذا العام وهذا النزال تحديدًا، مؤكدًا أنه سيعمل بتركيز كامل وسيواصل استعداداته بأفضل صورة ممكنة.

وأفاد أن التدريبات التي خاضها خلال الفترة الماضية جعلته أكثر قوة وجاهزية، متطلعًا إلى إظهار ذلك داخل الحلبة.

من جانبه، عبر الملاكم الألباني كريستيان برينغا عن احترامه لأنتوني جوشوا، لأنه ملاكم عظيم، مؤكدًا في ذات الوقت أن لكل شخص وقته، ويشعر أنه في أفضل حالاته من الناحية البدنية والذهنية، متطلعًا إلى تقديم أداء كبير وإحداث المفاجأة في 25 يوليو بمدينة جدة.

ويتصدر جوشوا عرض "The Comeback" بعد مسيرة حافلة جعلته أحد أبرز نجوم الوزن الثقيل في العالم خلال العقد الأخير، حيث يحمل في رصيده 28 انتصارًا مقابل 4 هزائم، من بينها 25 فوزًا بالضربة القاضية، وكان آخر انتصاراته قد تحقق على الأمريكي جيك بول بالضربة القاضية في ديسمبر 2025.

ويُعد جوشوا، الحائز على الميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012، وبطل العالم الموحد السابق للوزن الثقيل مرتين، أحد أبرز الأسماء في رياضة الملاكمة الحديثة، بعدما حقق انتصارات بارزة على الأوكراني فلاديمير كليتشكو، والنيوزيلندي جوزيف باركر، والبلغاري كوبرايت بوليف، والمكسيكي الأمريكي آندي رويز جونيور، كما خاض مواجهات كبرى أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك، والبريطاني دانيال دوبوا، والكاميروني فرانسيس نغانو، وتصدر العديد من النزالات العالمية التي أقيمت في ملاعب كبرى، من بينها ملعب ويمبلي وملعب توتنهام هوتسبير في لندن.

في المقابل، يدخل الألباني كريستيان برينغا النزال بسجل لافت يتضمن 20 انتصارًا جميعها بالضربة القاضية مقابل هزيمة واحدة فقط، في مسيرة احترافية بدأت عام 2016، ويخوض أكبر نزال في مسيرته حتى الآن، في أول ظهور له ضمن حدث رئيس عالمي بهذا الحجم.

يأتي تنظيم هذا النزال الذي سيبث مباشرة إلى مختلف أنحاء العالم عبر منصة DAZN امتدادًا لسلسلة الفعاليات العالمية التي تستضيفها المملكة، حيث رسخ موسم الرياض مكانته كونه وجهة رائدة في استضافة أبرز الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية، فيما يواصل تقويم جدة تعزيز حضوره بصفته وجهة تستقطب كبرى الفعاليات النوعية، مما يسهم في تقديم تجارب استثنائية للجمهور المحلي والدولي، ويعزز مكانة المملكة على خارطة الفعاليات العالمية.