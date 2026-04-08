ديلويت: 3 مليارات دولار إيرادات متوقعة للرياضات النسائية في 2026

ستبلغ الإيرادات العالمية للرياضة النسائية على مستوى النخبة ​ ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار للمرة الأولى في عام 2026، مسجلة زيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، وفقا لتقرير ديلويت اليوم الأربعاء.

وبلغت إيرادات الرياضة النسائية على مستوى النخبة عالميا نحو 2.4 مليار دولار خلال العام الماضي، جاء معظمها من ‌رياضتي كرة ‌السلة وكرة القدم، بعد أن ​حققت ‌نموا ⁠لافتا ​بنسبة 248% بين عامي 2022 و2025.

النمو 340%

ديلويت، قالت في بيان "استنادا إلى التوقعات الحالية، من المتوقع أن يرتفع هذا النمو إلى 340% بين عامي 2022 و2026".

وأوضحت الشركة أن نحو ربع الإيرادات سيأتي من ⁠عائدات البث، في حين ستسهم إيرادات ‌أيام المباريات بنسبة ‌30% من ​الإجمالي.

من جانبها، قالت ‌جينيفر هاسكل رئيسة قسم التحليلات والتوقعات ‌في مجموعة ديلويت للأعمال الرياضية "سيشكل تجاوز عتبة الثلاثة مليارات دولار في عام 2026 إنجازا هائلا، وسيعزز بقوة مكانة الرياضة النسائية".

عائدات أعلى

وأضافت "ومع ذلك، من المهم إدراك ‌أننا ما زلنا في المراحل الأولى، إذ سيعتمد النجاح المستدام لهذه الصناعة ⁠على ⁠جمع البيانات بعناية، وتحليل تأثيرها، وإجراء التصحيحات اللازمة استنادا إلى الدروس المستفادة".

ومن المتوقع أن تظل كرة القدم وكرة السلة الرياضتين الأعلى تحقيقا للعائدات، حيث ستمثل كل منهما نحو 35% من إجمالي الإيرادات في عام 2026.

وأضافت ديلويت "من المرجح أن تواصل أمريكا الشمالية تصدر الأسواق المدرة للإيرادات، بقيمة متوقعة تبلغ 1.64 مليار دولار (54% من الإجمالي)، ​تليها أوروبا بإيرادات متوقعة تبلغ 434 مليون دولار (14%)".