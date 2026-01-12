ديربي الهلال والنصر .. 1.4 مليار ريال القيمة السوقية للفريقين

تتجه أنظار العالم في الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين صوب ملعب "المملكة أرينا" في الرياض لمتابعة "ديربي العاصمة" الذي يجمع المتصدر فريق الهلال لكرة القدم بنظيره الوصيف النصر ضمن الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي.

تقدر القيمة السوقية للهلال والنصر بنحو 1.4 مليار ريال وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" حيث تبلغ القيمة السوقية لفريق الهلال 853.5 مليون ريال، في حين تصل القيمة السوقية لفريق النصر 605.3 مليون ريال.

الهلال يطمح لتوسيع الفارق إلى 7

استهل النصر فريق ​المدرب جورجي جيسوس الموسم بالفوز في أول عشر مباريات وهو رقم قياسي، لم ينتصر الفريق في آخر ثلاث مباريات وتعرض لهزيمتين متتاليتين ليتراجع للمركز الثاني وله 31 نقطة.

أما الهلال وبعد انطلاقة بطيئة للموسم، فظل يطارد النصر على الصدارة حتى استغل تعثره لينفرد به وله 35 نقطة بعدما حقق 10 انتصارات متتالية، وسيتطلع لمواصلة نتائجه المميزة أملا في الابتعاد بقمة جدول الترتيب بفارق 7 نقاط عن الفريق ‌الذي يقوده مدربه القديم ‌جيسوس.

رونالدو يتصدر المشاركين بــ 1169 دقيقة

يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، لاعبي فريقه في عدد المشاركات بالدقائق، في الدوري بواقع 1169 دقيقة، بحسب دوري روشن.

وكاد رونالدو أن يكون اللاعب الوحيد الذي لعب الدقائق الكاملة في الجولات الـ 13 الماضية بين لاعبي فريقي الهلال والنصر، قبل مواجهتهما في ديربي العاصمة اليوم لولا أن مدربه البرتغالي جورجي جيسوس أخرجه في الدقيقة الـ 95 من مباراة الاتحاد والنصر، ضمن الجولة الدورية الرابعة، للزج باللاعب عبد الإله العمري.

ويوجد 5 لاعبين فقط خاضوا المباريات الـ 13 السابقة، وجميعهم من فريق النصر، وهم: المدافع الإسباني إنيغو مارتينيز (1160 دقيقة)، وزميله البرتغالي جواو فيلكس (1146 دقيقة)، إلى جانب رونالدو، ويليهم بفارق كبير في عدد الدقائق الثنائي سلطان الغنام وعبد الله الخيبري.

ويأتي بعد ثلاثي النصر في عدد الدقائق، ثلاثي الهلال المشارك في 12 مباراة، وهم: البرتغالي روبن نيفيز (1078 دقيقة) والصربي سيرجي سافيتش (1078 دقيقة) ، يليهما المدافع حسان تمبكتي (1062 دقيقة).

95 % دقة كرات الهلال نحو المرمى

سدد الهلال عددا أقل من الكرات مقارنة بالنصر، وللهلال 169 تسديدة، باستثناء التسديدات المعترضة، مقابل 205 تسديدات للنصر؛ لكن الهلال يملك الدقة الأعلى في توجيه الكرات نحو المرمى، بـ 100 تسديدة موجهة نحو المرمى، بمعدل دقة بلغ 59%.

ويتفوق البرتغالي كريستيانو رونالدو على جميع لاعبي الفريقين في الكرات الموجهة بدقة نحو المرمى بـ 29 تسديدة، يليه مواطنه لاعب النصر جواو فيلكس بـ 21 تسديدة، ثم الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم الهلال بـ 18 تسديدة.