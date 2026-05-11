"ديربي الرياض" ثالث أغلى ديربي خارج أوروبا بـ 1.5 مليار ريال

يقف "ديربي الرياض" الذي يجمع النصر بالهلال غدا على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، لحساب الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي ضمن أغلى 3 ديربيات دوريات العالم خارج قارة أوروبا من حيث القيمة السوقية، بقيمة 343.8 مليون يورو (1.5 مليار ريال).

وتترقب جماهير كرة القدم السعودية المواجهة الحاسمة كونها قد توضح ملامح بطل الدوري، حيث يكفي النصر الفوز بالتتويج او تؤجل في حال حدوث أي نتيجة أخرى.

كما يعد "الديربي" غداً هو الديربي الأغلى عربياً والأغلى قارياً، وجاء الهلال أغلى فريق او نادي عربي وقاري، والنصر الرابع محلياً وقارياً بعد الهلال، الأهلي، والاتحاد، وتبلغ القيمة السوقية للهلال 208.40 مليون يورو، والنصر 135.40 مليون يورو.

ويتصدر "ديربي إسطنبول" بين غلطة سراي وفنربخشة القائمة العالمية بفارق شاسع، مسجلاً 592.65 مليون يورو، بينما جاء "ديربي باوليستا" في مدينة ساو باولو البرازيلية ثانياً بـ 377.30 مليون يورو.

"ديربي جدة" بين الأهلي والاتحاد بقيمة 336.43 مليون يورو حل رابعاً في القائمة، متجاوزاً ديربي "ريو دي جانيرو" الشهير في البرازيل، وأطرافه فلامينغو و فلومينينسي (331.73 مليون يورو)، ديربي لوس أنجلوس في أمريكا بين لوس أنجلوس جالاكسي و لوس أنجلوس إف سي (123.13 مليون يورو).

أما ديربي أفيلانيدا في الأرجنتين بين راسينغ كلوب و إنديبنديينتي (94.46 مليون يورو)، وديربي القاهرة في مصر بين الزمالك والأهلي (52.33 مليون يورو)، ديربي الدار البيضاء في المغرب بين الرجاء الرياضي و الوداد الرياضي (33.15 مليون يورو)، و ديربي سويتو في جنوب أفريقيا بين أورلاندو بيراتس و كايزر تشيفز (31.45 مليون يورو).

وديربي مانشستر بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد هو الدوري الأغلى عالمياً بمجموع يتجاوز 2.2 مليار يورو، وديربي لندن بين أرسنال وتشيلسي في المرتبة الثانية بقيمة 2.18 مليار يورو، وحل ثالثاً ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بقيمة بلغت 1.9 مليار يورو.

والتقى النصر والهلال مرة واحدة عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، في مباراة حاسمة لأحد الطرفين، وكانت في الـ 10 من مايو 2015.

فيما دخل الهلال الجولة الأخيرة من موسم 2016-2017 بطلا للدوري السعودي للمحترفين بعد الغياب الأطول عن اللقب، امتد لـ 5 مواسم، وكانت الجولة الأخيرة تجمعه بالنصر.