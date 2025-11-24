زادت قيمة فريق دالاس كاوبويز من دوري كرة القدم الأمريكية نحو 24% خلال عام، بعد أن بلغت 12.8 مليار دولار، وفقا لتصنيف صحيفة سبورتيكو الرياضية السنوي لأكثر الفرق الرياضية قيمة في 2025.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، لأول مرة تجاوز فريق قيمة رمزية قدرها 12 مليار دولار.

فريقُ جولدن ستايت ووريورز من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يحل ثانيا بـ (11.33 مليار)، فلوس أنجلوس رامز من دوري كرة القدم الأمريكية ثالثا بـ (10.43 مليار).

الفرق الأمريكية تحتكر المقاعد الـ5 الأولى

ويكمل نيويورك جاينتس (10.25 مليار دولار) ولوس أنجلوس ليكرز (10 مليارات دولار) المراكزَ الخمسةَ الأولى، مؤكدين بذلك هيمنةَ الفرق الرياضية الأمريكية على هذا التصنيف.

تهيمن الفرق الرياضية الأمريكية بشكلٍ كبير على تصنيف أكثر 165 ناديًا قيمةً.

يضم دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) 32 فريقًا ضمن قائمة أفضل 165 فريقًا، ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) 30 فريقًا، ودوري البيسبول الأمريكي (MLB) 30 فريقًا أيضًا، ويمثل دوري الهوكي الوطني (NHL) 32 فريقًا.

6.5 مليار دولار تضع ريال مدريد في الصدارة

كما تظهر أندية أوروبية بـ 20 فريقا لكرة القدم، بما في ذلك ريال مدريد في المركز 22 (بقيمة 6.53 مليار دولار)، وهو أعلى نادٍ تصنيفًا من القارة العجوز.

وتضم "الفورمولا 1" 10 فرق، حيث يتصدر فريق سكوديريا فيراري فرق الفورمولا 1 في المركز 27 عالميًا (بقيمة 6.44 مليار دولار)، يليه فريق مرسيدس (5.88 مليار دولار) ثم فريق مكلارين (4.73 مليار دولار).

ويضم الدوري الأمريكي لكرة القدم 5 فرق، حيث يتصدر نادي لوس أنجلوس إف سي فرق كرة القدم الأمريكية في المركز 150 (بقيمة 1.28 مليار دولار)، يليه نادي إنتر ميامي (1.19 مليار دولار)، مدعومًا بانضمام ليونيل ميسي.

باريس سان جيرمان وليون في قائمة أفضل 165 ناديًا، يحتل سان جيرمان المركز 71 بقيمة 4.26 مليار دولار وإيرادات سنوية قدرها 873 مليون دولار.

بينما يحتل أولمبيك ليون المركز 163 بقيمة 750 مليون دولار وإيرادات قدرها 285 مليون دولار.

نمو مستمر لصناعة الرياضات الاحترافية عالميًا

وبحسب التصنيف، بلغت القيمة الإجمالية لهذه الامتيازات الرياضية الـ 165 مستويات غير مسبوقة، ما يعكس النمو المستمر لصناعة الرياضات الاحترافية عالميًا.

تستحوذ الامتيازات الأمريكية على أغلبية هذه القيمة، مستفيدة من الدوريات المغلقة، وعقود البث التلفزيوني الضخمة، وثقافة رياضية راسخة.

تتمتع أندية كرة القدم الأوروبية، على الرغم من قلة عددها، بإيرادات عالية بشكل خاص بفضل المسابقات القارية مثل دوري أبطال أوروبا وسوق الانتقالات.

يحقق ريال مدريد إيرادات سنوية قدرها 1.13 مليار دولار، وهو أعلى رقم في التصنيف، متقدمًا على مانشستر سيتي (901 مليون دولار) وباريس سان جيرمان (873 مليون دولار).