زادت قيمة فريق دالاس كاوبويز من دوري كرة القدم الأمريكية نحو 24% خلال عام، بعد أن بلغت 12.8 مليار دولار، وفقا لتصنيف صحيفة سبورتيكو الرياضية السنوي لأكثر الفرق الرياضية قيمة في 2025.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، لأول مرة تجاوز فريق قيمة رمزية قدرها 12 مليار دولار.
الفرق الأمريكية تحتكر المقاعد الـ5 الأولى
ويكمل نيويورك جاينتس (10.25 مليار دولار) ولوس أنجلوس ليكرز (10 مليارات دولار) المراكزَ الخمسةَ الأولى، مؤكدين بذلك هيمنةَ الفرق الرياضية الأمريكية على هذا التصنيف.
يضم دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) 32 فريقًا ضمن قائمة أفضل 165 فريقًا، ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) 30 فريقًا، ودوري البيسبول الأمريكي (MLB) 30 فريقًا أيضًا، ويمثل دوري الهوكي الوطني (NHL) 32 فريقًا.
6.5 مليار دولار تضع ريال مدريد في الصدارة
وتضم "الفورمولا 1" 10 فرق، حيث يتصدر فريق سكوديريا فيراري فرق الفورمولا 1 في المركز 27 عالميًا (بقيمة 6.44 مليار دولار)، يليه فريق مرسيدس (5.88 مليار دولار) ثم فريق مكلارين (4.73 مليار دولار).
بينما يحتل أولمبيك ليون المركز 163 بقيمة 750 مليون دولار وإيرادات قدرها 285 مليون دولار.
نمو مستمر لصناعة الرياضات الاحترافية عالميًا
تستحوذ الامتيازات الأمريكية على أغلبية هذه القيمة، مستفيدة من الدوريات المغلقة، وعقود البث التلفزيوني الضخمة، وثقافة رياضية راسخة.
يحقق ريال مدريد إيرادات سنوية قدرها 1.13 مليار دولار، وهو أعلى رقم في التصنيف، متقدمًا على مانشستر سيتي (901 مليون دولار) وباريس سان جيرمان (873 مليون دولار).