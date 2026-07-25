مدد المدافع الدولي الأوزبكستاني عبد القادر خوسانوف عقده مع مانشستر سيتي لـ5 أعوام، وفق ما أعلنه اليوم السبت وصيف بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وأسهم خوسانوف الموسم الماضي في قيادة سيتي لإحراز لقب مسابقتي الكأس وكأس الرابطة المحليتين، إضافة إلى إنهاء الدوري الممتاز في المركز الثاني خلف أرسنال، وذلك بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا الذي قرر الرحيل عن النادي بعد مشوار دام 10 أعوام.

وانضم قلب الدفاع الدولي البالغ 22 عاما إلى سيتي في يناير 2025 قادما من لنس الفرنسي حيث تبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو.

وخاض خوسانوف 30 مباراة دولية مع منتخب أوزبكستان، وشارك هذا الصيف في المغامرة الأولى على الإطلاق لبلاده في كأس العالم حيث لعب جميع المباريات الثلاث في المجموعة الـ11.

وقال خوسانوف "هذا يوم رائع بالنسبة لي ولعائلتي، أنا سعيد جدا بتمديد بقائي مع سيتي، استمتعت بكل دقيقة منذ وصولي إلى مانشستر، وأشعر أني أتطور وأتعلم كثيرا كلاعب".

وتابع "أمامي الآن تحدّ جديد، متمثل بإقناع (المدرب الجديد الإيطالي) إنتسو ماريسكا وجهازه الفني، وضمان وجودي بشكل منتظم في الفريق، أنا مصمم على تحقيق ذلك".

وأصبح خوسانوف ثاني لاعب من سيتي هذا الأسبوع يجدد ارتباطه بالنادي لفترة طويلة، بعد المهاجم الإنجليزي فيل فودن الذي وقع عقدا جديدا يمتد لـ4 أعوام.