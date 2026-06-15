خطأ إجرائي في المكسيك يؤخر الأوروجواي .. وتقييد لغات المؤتمرات

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن خطأً في تصاريح وإجراءات شركة الطيران بالمكسيك تسبب في تأخير وصول بعثة منتخب أوروجواي لأكثر من 3 ساعات إلى ميامي الأمريكية، حيث يستعد لمواجهة نظيره السعودي في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026.

"فيفا"، أكد في بيان رسمي، أن العائق الإجرائي حدث أثناء مغادرة البعثة من مدينة كانكون المكسيكية متجهة إلى ميامي، وأشار إلى أن شركة الطيران تقدمت باعتذار رسمي عن هذا الخلل، مؤكداً أن الاتحاد الدولي ظل على تواصل دائم مع الفريق وعمل مع سلطات المطار والشركاء التشغيليين لتسريع الإجراءات وتقليل تأثير التأخير في جدول سفر المنتخب.

ضغط إضافي

وحطت الطائرة التي تقل البعثة الأوروجويانية في مطار فورت لودرديل الدولي دون أي عوائق إضافية، وفور الوصول، توجه المدير الفني مارسيلو بيلسا، رفقة قائد الفريق ومدافع أتلتيكو مدريد، خوسيه ماريا خيمينيز، مباشرة إلى ملعب "هارد روك" في ميامي لعقد المؤتمر الصحفي الرسمي الخاص بالمباراة.

وفي المقابل، انتقل بقية أعضاء الفريق مباشرة إلى فندق الإقامة، حيث كان في استقبالهم حشد كبير من المشجعين الأوروجويانيين منذ ساعات ما بعد الظهر.

وتأتي هذه الأزمة الإدارية لتفرض ضغطاً إضافياً على تحضيرات "السيليستي" قبل ساعات من مواجهة المنتخب السعودي ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً منتخبي إسبانيا، والرأس الأخضر، اللذين سيلتقيان اليوم الاثنين.

بروتوكول جديد

في سياق آخر، فرض "فيفا" بروتوكولاً تنظيماً جديداً، يقيد اللغات المسموح باستخدامها من قبل وسائل الإعلام لطرح الأسئلة خلال المؤتمرات الصحفية الرسمية لنهائيات كأس العالم 2026.

وأفاد مراسلون بأن الإجراءات الجديدة تمنع الصحفيين من صياغة الأسئلة بلغات غير معتمدة لكل مباراة، حتى في حال إتقان اللاعبين أو المدربين لتلك اللغات واستعدادهم للإجابة بها، حيث شهد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المغرب والبرازيل منع إعلاميين من توجيه أسئلة باللغة الإسبانية إلى اللاعبين أشرف حكيمي، وفينيسيوس جونيور، والمدرب كارلو أنشيلوتي، رغم إتقانهم لها.

ووفقاً للآلية التقنية المقررة في هذا المونديال، يتعين على الصحفيين استخدام تطبيق رقمي رسمي عبر رمز استجابة سريعة (QR) داخل القاعة، يتيح اختيار قنوات الترجمة الفورية المتاحة.

5 لغات

"فيفا"، أوضح بأن النظام اللغوي في كل مؤتمر يقتصر حصراً على اللغات الرئيسية للمنتخبين المتنافسين؛ حيث جرى في المؤتمر السابق تفعيل 5 لغات فقط هي: البرتغالية، والإيطالية، والفرنسية، والعربية، إلى جانب الإنجليزية كلغة مشتركة للبطولة.

وبرر "الفيفا" هذا الإجراء بأنه يستهدف ضمان انسيابية نظام الترجمة الفورية عن بُعد ومنع حدوث أعطال تقنية في القنوات الصوتية المهيأة لبقية الحاضرين في القاعة.