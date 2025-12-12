الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الرياضة

خسائر الهلال بسبب عقوبة السوبر تتجاوز 10 ملايين ريال

إبراهيم بن محمد
إبراهيم بن محمد من الرياض
الخميس 8 يناير 2026 11:31 |2 دقائق قراءة
خسائر الهلال بسبب عقوبة السوبر تتجاوز 10 ملايين ريالالهلال سيغيب عن السوبر السعودي للنسخة الثانية على التوالي

بلغت خسائر شركة نادي الهلال جراء امتناع الفريق لكرة القدم من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي التي أقيمت في هونج كونج الصيف الماضي، وحكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الرياضي السعودي، نحو 2.732 مليون ريال.

كانت شركة النادي العاصمي وعبر بيان رسمي قد اتخذت في الـ 21 يوليو الماضي قرار الاعتذار عن عدم مشاركة الفريق في نسخة 2025 عبر خطاب رسمي بعثته إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

تسبب قرار الاعتذار أو الامتناع وفقا لبيان الاتحاد السعودي في حرمان الهلال من مبلغ مليوني ريال، رسوم المشاركة للنسختين الماضية والمقبلة، إضافة لتحميله دفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال لحساب اتحاد الكرة، وأيضا نصف رسوم التسجيل والرسوم الإدارية وتكاليف التحكيم البالغ قدرها 46.4 ألف ريال.

المستشار القانوني سعود الرمان المختص في النزعات والقضايا الرياضية، أكد لـ "الاقتصادية" أن هذا الحكم نهائي وملزم وغير قابل للاستئناف أمام أي جهة داخلية أو خارجية، فيما قدر الرمان خسائر الهلال بأكثر من 10 ملايين ريال.

قال "التبعات الكاملة لقرار نادي الهلال بالاعتذار عن المشاركة في النسخة الماضية لن تقتصر على الغرامات المالية الفورية والتي تجاوزت 2.7 مليون ريال، بل ستمتد لتشمل خسائر معنوية وتسويقية كبيرة ستتفاقم مع الحرمان من المشاركة في النسخة المقبلة وبتالي خسارة 4 ملايين ريال في حال نال الوصيف في النسختين أو 8 مليون في حال حقق اللقب، الغياب المتكرر عن مثل هذه المحافل يمثل فجوة تسويقية كبيرة وممتدة زمنيا وتتجاوز قيمة الخسائر".

أوضح أن النادي خسر فرصا حيوية للتواجد أمام رعاة محتملين بمبالغ كبيرة وجماهير جديدة في نسختين متتاليتين وجميعها خارج المملكة، ما يؤثر سلبا على قيمته السوقية وقدرته على استقطاب شراكات تجارية ضخمة مستقبلا، الخسائر المعنوية الناتجة عن الغياب عن المشهد التنافسي في بطولة مهمة، قد تكون باهظة الثمن على المدى الطويل وتستلزم جهودا مضاعفة لتعويضها".

