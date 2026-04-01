حماية الأندية بـ 80 مليون يورو .. كم سقف التعويض للاعب المصاب؟

وسع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نطاق برنامج حماية الأندية، قبل كأس العالم 2026، في خطوة تستهدف تقليص المخاطر المالية المرتبطة بإصابات اللاعبين خلال فترات التوقف الدولي، مع رفع سقف التعويضات إلى 7.5 مليون يورو لكل لاعب.

وبحسب تعميم رسمي، شمل التحديث لاعبي المنتخبات غير المتأهلة للمونديال خلال نافذة المباريات الدولية في يونيو، فيما تبدأ التغطية التأمينية للاعبي المنتخبات المتأهلة اعتباراً من 25 مايو، بالتزامن مع انطلاق التحضيرات الرسمية للبطولة.

80 مليون يورو

"فيفا"، رصد ميزانية سنوية تصل إلى 80 مليون يورو لتعويض الأندية، على أن تُحتسب المدفوعات وفق الراتب الأساسي للاعب، وبحد أقصى يومي يبلغ 20,548 يورو، ولمدة لا تتجاوز عاماً واحداً لكل حالة.

ويبدأ صرف التعويضات بعد فترة انتظار تمتد 28 يوماً من تاريخ الإصابة، شريطة أن تؤدي إلى عجز مؤقت يمنع اللاعب من المشاركة مع ناديه، فيما تقتصر التغطية على الرواتب الثابتة والاشتراكات الإلزامية، دون الحوافز أو حقوق الصور أو تكاليف العلاج.

الرواتب الأساسية

وأكد “فيفا” أن التعويضات تقتصر على الرواتب الأساسية والاشتراكات الإلزامية للضمان الاجتماعي، مستبعداً أي مبالغ تتعلق بالمكافآت أو الحوافز أو حقوق الصور أو تكاليف العلاج الطبي.

الاتحاد الدولي، اختتم بيانه بالتأكيد على أن هذه التحديثات تأتي لتعزيز الثقة والتعاون بين الأندية والاتحادات الوطنية، وضمان استدامة حماية اللاعبين خلال فترات التوقف الدولي المزدحمة بالاستحقاقات القارية والعالمية.