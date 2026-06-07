حكام مباراة السعودية وأوروغواي يرتدون القمصان الوردية تكريماً لمدينة ميامي

سيرتدي طاقم حكام مواجهة السعودية وأوروغواي المقررة في الـ 15 من يونيو الجاري، ضمن مباريات دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026، القمصان الوردية ضمن احتفاء الـ "فيفا" بمدينة ميامي، وحفاوة استقبالها لحكام المونديال ومقر إقامتهم وتدريباتهم اليومية، وذلك من خلال أول مباراة تستضيفها المدينة في البطولة.

وجاء تصميم الزي التدريبي للحكام بلون "طائر الفلامنغو الوردي"، تكريمًا للمدينة، حيث يرتبط اللون الوردي ارتباطًا وثيقًا بهذه المدينة الساحلية نظرًا للكثافة الكبيرة التي كانت تتمتع بها أسراب طيور الفلامنغو في المنطقة تاريخيًا، إلى جانب لوحة الألوان البديعة التي تميز مباني الفن الزخرفي "آرت ديكو" المنتشرة بالمدينة، فضلاً عن مناظر غروب الشمس الوردية الساحرة التي تشتهر بها ميامي.

وقال السيد إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "نحن ممتنون لهذه المدينة لاستضافتنا ولحفاوة استقبالها ولجعلنا نشعر وكأننا في وطننا، تستضيف ميامي مقر "فيفا" ومقر كأس العالم، كما تستضيف أيضًا المقر الرئيسي لفريق الحكام".

وتابع: "اللون الوردي هو لون ميامي، ونحن جميعًا نرتدي هذا الزي الوردي الجميل كتعبير بسيط عن تقديرنا وامتناننا للمدينة التي تستضيفنا".

من جانبه، أكد بييرلويجي كولينا، كبير مسؤولي التحكيم ورئيس لجنة حُكام "فيفا"، أن هذا الزي يمثل تقديرًا مستحقًا لمدينة استقبلت الحكام بحفاوة كبيرة، وقال "ميامي هي معسكرنا الرئيسي، ولذلك رأينا أن من الجميل أن نعبر عن امتناننا للمدينة التي سنعيش فيها قرابة شهرين، اخترنا لون الفلامنغو الوردي للملابس التدريبية للحكام كنوع من التقدير والعرفان".

ويضم معسكر الحكام 52 حكما، 88 حكما مساعدا، و30 حكما لتقنية الفيديو (VAR) من بينهم 6 سيدات، يمثلون 50 اتحادا أهليا، بزيادة تبلغ 41 مسؤولا مقارنة بنسخة 2022 في قطر، للمشاركة في دورة تدريبية لمدة 10 أيام، وسينتقل لاحقاً حكام الفيديو إلى المركز الدولي للبث في دالاس، فيما ستظل ميامي مقرًا لباقي الحكام طوال فترة البطولة.

وكشف الـ "فيفا" أنه جرى اختيار الحكام عبر عملية تقييم استمرت أكثر من 3 أعوام، حيث خضع المرشحون للتقييم في بطولات "فيفا" والمسابقات المحلية والدولية المختلفة.