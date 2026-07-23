واصل الدوري الإنجليزي الممتاز ترسيخ تفوقه المالي على بقية البطولات الأوروبية، بعدما وزع نحو 3.7 مليار يورو من عائدات حقوق البث التلفزيوني خلال موسم 2025-2026، متقدمًا بفارق كبير على الدوريين الإسباني والألماني والإيطالي، وفقًا لموقع Calcio e Finanza الإيطالي.

وتبرز الفجوة المالية بوضوح، بعدما تجاوزت عائدات حقوق البث في البريميرليج نظيرتها في الدوري الإيطالي بنسبة 317% خلال موسم 2025-2026

تشكل عائدات حقوق البث، المحلية والدولية، أحد أهم مصادر دخل أندية كرة القدم الأوروبية، إلا أن الدوري الإنجليزي لا يزال في فئة منفصلة عن منافسيه من حيث حجم الإيرادات.

وبحسب تقديرات The Athletic، بلغ إجمالي ما وزعه الدوري الإنجليزي على أنديته العشرين نحو 3.7 مليار يورو، مقارنة مع أقل بقليل من 1.3 مليار يورو في الدوري الإسباني، و981.6 مليون يورو في الدوري الألماني، و887 مليون يورو في الدوري الإيطالي.

يُوزع الدوري الإيطالي عائدات حقوق البث وفق معايير ينظمها قانون “ميلاندري”، الذي يقسم الإيرادات بين حصة متساوية لجميع الأندية، وحصة ترتبط بالنتائج الرياضية، وأخرى تعتمد على القاعدة الجماهيرية، بما يشمل الحضور في الملاعب ونسب المشاهدة التلفزيونية ومشاركة اللاعبين الشباب.

وبلغ إجمالي ما حصلت عليه أندية الدوري الإيطالي خلال موسم 2025-2026 نحو 887 مليون يورو، بعد خصم مخصصات الهبوط والمساهمات المالية المخصصة لدعم الدرجات الأدنى.

وتصدر إنتر ميلان القائمة بإيرادات بلغت نحو 82 مليون يورو، يليه ميلان بأكثر من 71 مليون يورو، ثم نابولي وروما ويوفنتوس بإيرادات تراوحت بين 63 و67 مليون يورو، بينما جاء بيزا في المركز الأخير بإيرادات تقل قليلًا عن 25 مليون يورو.

أرسنال يتفوق على كبار إيطاليا مجتمعين

تكشف المقارنة حجم الفجوة المالية بين الدوريين الإنجليزي والإيطالي، إذ تشير تقديرات The Athletic إلى أن أرسنال، صاحب أعلى عائد من حقوق البث في البريميرليج، حصل على نحو 233 مليون يورو، وهو رقم يفوق إجمالي ما حصل عليه كل من إنتر وميلان ونابولي مجتمعين.

وتتضح الفجوة بصورة أكبر عند مقارنة الحد الأدنى للعوائد، إذ حصل وولفرهامبتون، صاحب أقل حصة في الدوري الإنجليزي، على نحو 138 مليون يورو، أي بزيادة تقارب 68% مقارنة بما ناله إنتر ميلان، صاحب أعلى عائد في الدوري الإيطالي.

ويستند توزيع الإيرادات في إنجلترا إلى حصة متساوية بين الأندية، إضافة إلى معايير ترتبط بالنتائج الرياضية وعدد المباريات المنقولة تلفزيونيًا، فيما تمنح الحقوق الدولية وحدها معظم الأندية الإنجليزية عوائد تفوق ما تحققه غالبية أندية الدوري الإيطالي.

برشلونة وريال مدريد يقودان الليجا

وزع الدوري الإسباني أقل بقليل من 1.3 مليار يورو على أنديته خلال موسم 2025-2026، مع تصدر برشلونة وريال مدريد القائمة بإيرادات تجاوزت 151 مليون يورو لكل منهما، بينما حل أتلتيكو مدريد ثالثًا بإيرادات قاربت 110 ملايين يورو.

وتتراجع الإيرادات بصورة ملحوظة بعد المراكز الثلاثة الأولى، إذ بلغ الحد الأدنى نحو 38 مليون يورو لنادي ريال أوفييدو.

ويقوم نظام توزيع الإيرادات في الليجا على تخصيص 50% من العائدات بالتساوي بين الأندية، و25% وفق النتائج الرياضية خلال آخر خمسة مواسم، و25% بحسب القاعدة الجماهيرية ومساهمة الأندية في توليد إيرادات البث التلفزيوني.

البوندسليجا تقترب من مليار يورو

بلغت عائدات حقوق البث الموزعة على أندية الدوري الألماني 981.6 مليون يورو خلال موسم 2025-2026، متقدمة على الدوري الإيطالي بفارق يقارب 95 مليون يورو.

وجاء بايرن ميونيخ في الصدارة بإيرادات بلغت أكثر بقليل من 83 مليون يورو، يليه بوروسيا دورتموند بنحو 76 مليون يورو، ثم باير ليفركوزن بحوالي 75 مليون يورو.

ويعتمد الدوري الألماني في توزيع حقوق البث على أربعة معايير رئيسية، تشمل الحصة المتساوية بين الأندية، والأداء الرياضي خلال آخر خمسة مواسم، وتطوير اللاعبين الشباب، إضافة إلى مؤشرات الشعبية التي تقاس بنسب المشاهدة وعدد الأعضاء والتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي.