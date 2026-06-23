حسب مؤشرات "ESPN" و"Opta" فرنسا تنتزع الصدارة من إسبانيا والمغرب ومصر يقودان الطموح العربي للدور الثاني

انتزع المنتخب الفرنسي صدارة المنتخبات الأكثر ترشيحاً لحصد لقب كأس العالم 2026، مستفيداً من البداية القوية لكتيبة النجم كيليان مبابي وتكامل تشكيلتها الفنية، ليطيح بالمنتخب الإسباني الذي تراجع للمركز الثاني عقب تعثره وتقلباته في دور المجموعات.

وأظهرت أحدث القراءات الإحصائية الصادرة عن شبكة ESPN الرياضية العالمية ووكالة التحليلات الرقمية "Opta"، حدوث تحولات دراماتيكية في خريطة الترشيحات الخاصة بالبطولة، وذلك بالتزامن مع اقتراب منافسات دور المجموعات من محطتها الختامية الحاسمة.

ويمثل هذا المشهد تحولاً لافتاً عما كان عليه الوضع قبل انطلاق المونديال، حيث كانت المؤشرات تضع إسبانيا كمرشح أول للبطولة، تليها إنجلترا، ثم الأرجنتين وحامل اللقب، قبل أن تفرض النتائج الميدانية واقعاً جديداً يضع "الديوك" في المقدمة بنسبة 14.10%.

وتراجعت إسبانيا للمركز الرابع، وشهدت التوقعات قفزة لألمانيا إلى المركز الخامس، ثم البرازيل، ما يبرز تحولاً في موازين القوى مقارنة بما قبل البطولة

ففي صراع الصدارة على اللقب العالمي.

ووضعت القراءات الإحصائية الصادرة عن الشبكة العالمية ووكالة "Opta"، منتخب المغرب في المركز السابع، حيث تقدم مرتبتين ليقتحم قائمة السبعة الكبار عالمياً كأعلى منتخب عربي وإفريقي تقييماً، مدعوماً بتعادله الثمين مع البرازيل وفوزه المتتالي على اسكتلندا.

كما أكدت البيانات الإحصائية المحدثة أن منتخبي المغرب ومصر باتا الأقرب والأكثر ترشيحاً رسمياً من بين 8 منتخبات عربية لبلوغ الدور الثاني، حيث يدخل "أسود الأطلس" و"الفراعنة" الجولة الأخيرة وفي جعبة كل منهما 4 نقاط، ما يجعلهما على أعتاب التأهل الرسمي.

ويكفي المغرب التعادل أو الفوز أمام هايتي، في حين يسير المنتخب المصري بخطى ثابتة مستنداً إلى فوزه الأخير على نيوزيلندا قبيل مواجهة إيران الحاسمة. وكان المنتخب المغربي قد دخل البطولة أساساً وهو يتصدر التوقعات العربية والإفريقية بنسبة 1.9% للتتويج باللقب و23.5% للوصول لربع النهائي، بناءً على إنجازه التاريخي في مونديال 2022.

في المقابل، تباينت حظوظ بقية السفراء العرب بين الآمال القائمة والمعادلات المعقدة؛ إذ يمتلك المنتخب الجزائري (3 نقاط) فرصة قوية للتأهل كوصيف أو ضمن أفضل ثوالث بعد إحياء آماله بالفوز على الأردن.

وتواجه السعودية وقطر (نقطة واحدة لكل منهما) حسابات معقدة ومطالب حتمية بالفوز في الجولة الأخيرة مع انتظار الهدايا الرقمية، بينما يتذيل العراق مجموعته بلا نقاط فرصة شبه مستحيلة، فيما تبخرت أحلام التأهل رسمياً لمنتخبي تونس والأردن اللذين ودعا منافسات المونديال من الدور الأول عقب تلقيهما خسارتين متتاليتين.