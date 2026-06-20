جوردان بوس أسرع لاعب في كأس العالم بـ 36.7 كم/ساعة

يعد نجم أستراليا جوردان بوس، أسرع لاعب حتى الآن بعد انتهاء الجولة الافتتاحية من مباريات كأس العالم 2026 بحسب "ذا صن".

تغلب الظهير الأيسر لمنتخب أستراليا لكرة القدم على اللاعبين السريعين كيليان مبابي وإيرلينج هالاند في المرحلة الأولى بعد أن سجل سرعة بلغت 36.7 كم/ساعة.

واكتفى النجم النرويجي هالاند بالمركز الثاني بعد تسجيله سرعة بلغت 36.5 كم/ساعة.

أظهر مهاجم مانشستر سيتي بعض الانطلاقات السريعة، حيث سجل هدفين في فوز فريقه 4/1 على العراق.

كما احتل زميله السريع في فريق مانشستر سيتي، عبد القادر خوسانوف، مركزاً متقدماً في القائمة، حيث سجل نفس السرعة ليحتل المركز الثاني مناصفة.

احتل نجم نورويتش محمد توريه المركز الرابع بسرعة 35.8 كم/ساعة، ما يدل على أن أستراليا تمتلك سرعة كبيرة في فريقها.

وجاء لاعب خط الوسط الهولندي ريان غرافينبيرش خلفه مباشرة في المركز الخامس بسرعة 35.6 كم/ساعة، يليه الإكوادوري آلان ميندا (35.6 كم/ساعة).

كان دجيد سبنس أسرع نجم في إنجلترا، حيث قام ببعض الجري المذهل في نهاية فوز الفريق 4/2 على كرواتيا، ما منحه سرعة 35.2 كم/ساعة ليحتل المركز السابع مناصفة مع زميله السابق في فريق توتنهام، سون هيونغ مين، بنفس السرعة.

وجاء نجم فرنسا مبابي متأخراً عنهم بشكل مفاجئ في المركز التاسع بسرعة 35.1 كم/ساعة.

وتمكن من إنهاء السباق بيدرو نيتو لاعب تشيلسي، الذي سجل سرعة 34.8 كم/ساعة، بينما كان إسمير بايراكتاريفيتش لاعب البوسنة متساويا معه في السرعة.