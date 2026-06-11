جماهير المونديال بين لهيب الصيف والأفران.. فاتورة الطعام تشتعل

لا تقتصر سخونة مونديال 2026 على المنافسة داخل المستطيل الأخضر، فمع ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المدن المستضيفة، تبدو الجماهير وكأنها عالقة بين لهيب الصيف وأفران بيع المأكولات والمشروبات داخل الملاعب. فبينما تتزايد الحاجة إلى المياه والمشروبات الباردة لمواجهة الطقس الحار، تكشف قوائم الأسعار عن تكلفة مرتفعة للطعام والشراب، ما يضيف عبئاً جديداً على المشجعين الذين يستعدون لمتابعة أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم.

وبحسب منصة GiveMeSport، سجلت أسعار المياه والمشروبات والوجبات الخفيفة في بعض الملاعب الأمريكية مستويات أثارت موجة من الانتقادات بين الجماهير، لتتحول منافذ البيع داخل الملاعب إلى “أفران” تلتهم مزيدا من إنفاق المشجعين، بالتزامن مع الأجواء الصيفية الحارة التي سترافق عدداً كبيراً من مباريات البطولة.

المياه سلعة مرتفعة التكلفة

تأتي قضية المياه في صدارة المخاوف، مع توقعات بأن يشهد نحو نصف مباريات البطولة درجات حرارة تتجاوز 28 درجة مئوية، وهو مستوى قد يؤثر في راحة اللاعبين والجماهير على حد سواء.

وفي ملعب “لومين فيلد” في مدينة سياتل، الذي يستضيف أربع مباريات في دور المجموعات، يبلغ سعر زجاجة المياه سعة 560 مل نحو 5.99 دولار، بينما يصل سعر عبوة المياه سعة لتر واحد إلى 10.49 دولار.

وكان هايمو شيرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في كأس العالم 2026، قد أكد السماح للمشجعين بإدخال زجاجة مياه بلاستيكية واحدة مغلقة من المصنع إلى الملاعب، فيما تُحظر العبوات الصلبة القابلة لإعادة الاستخدام لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.

كما ستتضمن جميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباريات فترات توقف مخصصة لشرب المياه خلال شوطي المباراة، في خطوة تهدف إلى الحد من تأثير درجات الحرارة المرتفعة.

الوجبات الخفيفة بأسعار باهظة

ولا تتوقف الأسعار المرتفعة عند المياه فقط، إذ تشير القوائم المعروضة في ملعب سياتل إلى أن الوجبات الخفيفة تُباع بأسعار تعكس حجم الإنفاق المتوقع داخل المنشآت الرياضية خلال الحدث العالمي. ويبلغ سعر قطعة البريتزل أو علبة الفشار 13.49 دولار، بينما تُباع عبوات الآيس كريم المصغرة وغزل البنات مقابل 11.99 دولار لكل منها، في حين يصل سعر التشورو إلى 10.99 دولار.

حتى الخيارات الأقل تكلفة لم تسلم من موجة الغلاء، إذ يُباع كيس صغير من المكسرات مقابل 8.99 دولار، وهو ما دفع عديدا من الجماهير إلى وصف الأسعار بأنها مبالغ فيها مقارنة بحجم المنتجات المعروضة.

انتقادات واسعة من الجماهير

وأثارت الأسعار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر عدد من المشجعين أن تكلفة شراء مشروب ووجبة خفيفة داخل الملعب أصبحت تشكل عبئاً إضافياً على تجربة حضور المباريات.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت تشهد فيه البطولة بالفعل جدلاً واسعاً حول ارتفاع تكاليف التذاكر والإقامة والنقل، ما يضيف ضغوطاً مالية جديدة على الجماهير الراغبة في متابعة المنافسات من المدرجات.

مونديال بإيرادات قياسية

تنطلق بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، موزعة على 104 مباريات تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومع توقعات بتحقيق إيرادات تتجاوز 10 مليارات دولار، تبدو البطولة مرشحة لتسجيل أرقام قياسية على المستويين الرياضي والتجاري، بينما تستعد الجماهير لدفع فاتورة مرتفعة ليس فقط من أجل حضور المباريات، بل أيضاً مقابل الطعام والمشروبات داخل الملاعب.