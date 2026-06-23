جماهير المكسيك تقود مبيعات "أديداس" المونديالية لتخطي حاجز المليون

أصبح قميص المنتخب المكسيكي لكرة القدم، القميص الأكثر مبيعاً لشركة الملابس الرياضية الألمانية "أديداس" خلال نهائيات كأس العالم 2026، متفوقاً من حيث الإيرادات والتأثير الجماهيري على قمصان قوى كروية عالمية كبرى، لصحيفة "إل دياريو لا برينسا" أقدم صحيفة يومية تصدر باللغة الإسبانية في الولايات المتحدة.

وتضم الشركة الألمانية 14 منتخبا في المونديال من بينهم المنتخب السعودي، هم: المكسيك، الأرجنتين، ألمانيا، إسبانيا، بلجيكا، إيطاليا، كولومبيا، فنزويلا، إسكتلندا، اليابان، الجزائر، قطر، وكوراساو.

ونقلت شبكة "ESPN" الإخبارية عن مصادر بارزة في قطاع صناعة الرياضة، أن مبيعات القميص الأخضر التقليدي للمنتخب المكسيكي – الملقب بـ " التري" تجاوزت حاجز المليون وحدة مبيعة حتى الآن، وسط توقعات بنمو هذه الأرقام بشكل متسارع وضخم خلال الأيام المقبلة من البطولة.

وتسبب هذا الإقبال القياسي في نفاد المخزون بالكامل على المنصة الرقمية الرسمية لشركة "أديداس"، حيث تبقت فقط قطع محدودة من المقاس الصغير، ما دفع الشركة لتفعيل نظام "قائمة الانتظار" لتلبية الطلبات المتزايدة على بقية المقاسات.

وكشفت الصحيفة الأمريكية عن أن حجم المبيعات مليون قميص كأعلى معدل مبيعات لشركة أديداس عالمياً، فيما تبلغ قيمة القميص 172 دولارا، ونسخة الأطفال 92 دولارا.

وأضافت "يظهر هذا النهم التجاري القوة الشرائية الهائلة والشغف الاستثنائي للجماهير المكسيكية، التي تثبت مجدداً في كل محفل أنها واحدة من أكثر الجماهير ربحية وتأثيراً في عالم كرة القدم".