فرضت الأبعاد الإعلامية والجدل المثار حول مظهر المدافع الدولي جول كوندي، نفسه على أجواء احتفالات المنتخب الفرنسي بالتأهل التاريخي الثالث على التوالي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2026، عقب تخطي عقبة المنتخب المغربي بنتيجة (2/0) في ربع النهائي، وفقاً لوسائل إعلام فرنسية.

وتصدر مدافع نادي برشلونة الإسباني منصات التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضية في فرنسا، بعد هجوم حاد شنه الإعلامي والمحلل الرياضي البارز دانييل ريولو عبر شبكة "RMC" وانتقد ريولو بشدة ظهور كوندي بـ "عصابة رأس" لتثبيت ضفائره الطويلة، معتبراً أن الخيار ينبع من الهوس بالمظهر وليس لحاجة تكتيكية.

وأضاف ريولو "أراهن بقطع يدي أن هذا الإكسسوار يسبب له الإزعاج في الملعب، قد يأتيني أكبر خبراء الشعر في العالم، لكني مقتنع بأنه يفقد 10% من مستواه من أجل الحفاظ على مظهره وصورته"، حيث تعيد هذه الحادثة إلى الأذهان انتقادات مماثلة وجهها ريولو 2024 لبرادلي باركولا للأسباب نفسها.

وفي مقابل الهجوم الإعلامي، عكست لغة الأرقام واقعاً مغايراً؛ حيث قدم كوندي أداءً دفاعياً صلباً في الرواق الأيمن أسهم في خروج "الديوك" بشباك نظيفة للمرة الرابعة في المونديال، محققاً نسبة نجاح في التمرير بلغت 91%، وهو ما يفسر الثقة المطلقة التي يوليها له المدير الفني ديدييه ديشان.

وعلى جانب آخر من البطولة، حظيت تصريحات النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش باهتمام واسع، بعدما أشاد بـ "العقلية الوحشية" للنجم كيليان مبابي، مثنياً على رد فعله القوي والشرس في الملعب فور إهداره ركلة جزاء خلال اللقاء.

ويستعد المنتخب الفرنسي، متجاوزاً هذه الزوابع الإعلامية، لمواجهة من العيار الثقيل يوم الثلاثاء المقبل في المربع الذهبي، حيث يلتقي نظيره الإسباني وعينه على بطاقة العبور للمباراة النهائية.