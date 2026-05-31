توزيع 2.5 مليار يورو على 36 فريقا في دوري أبطال أوروبا

سجلت بطولة دوري أبطال أوروبا توزيع 2.5 مليار يورو على 36 فريقا مشاركا في النهائيات، بمتوسط 70 مليون يورو لكل فريق، وفقا لـ Sportune.

وحقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره فريق الأرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح (3/4)، بعد أن انتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في نهائي البطولة في بودابست.

وتسلم لاعبو باريس سان جيرمان كأس البطولة والميداليات الذهبية إلى جانب جائزة البطل المالية المقدرة بـ 25) مليون يورو، فيما حصل لاعبو الأرسنال على الميداليات الفضية وجائزة الوصيف المالية 18.5 مليون يورو.

أرسنال الأول بـ 153 مليون يورو وباريس ثانيا

رغم فوز باريس سان جرمان بنهائي دوري أبطال أوروبا، حصل على 145.5 مليون يورو، أي أقل من أرسنال بـ 7.5 مليونا الذي حصد 153 مليون يورو.

تصدر أرسنال جاء بعد فوزه في كل المباريات في دوري المجموعات، في حين تعادل باريس سان جرمان في مبارتين وخسر مبارتين في دوري المجموعات.

حل في المركز الثالث الفريق الألماني بايرن ميونخ (138.5 مليون يورو)، بينما حصد الفريق الانجليزي ليفربول المركز الرابع بـ 120,5 مليون يورو، أما الفريق الأسباني برشلونة فقد حل خامسا بمبلغ يقارب من 112.5 مليون يورو.

مانشستر سيتي سادسا وكايرات الأخير

في الترتيب النهائي للبطولة حل سادسا مانشستر سيتي 108 مليون يورو، أتليتيكو مدريد 107,5 مليون يورو، ريال مدريد 104.5 مليون يورو، تشيلسي 103 مليون يورو، توتنهام 95 مليون يورو، سبورتنج البرتغالي 87.5 مليون يورو، باير ليفركوزن 80 مليون يورو.

وذلك إضافة إلى إنتر ميلان 72 مليون يورو، أتالانتا 71 مليون يورو، بوروسيا دورتموند 70 مليون يورو، يوفنتوس 63 مليون يورو، موناكو 55 مليون يورو، بنفيكا 54 مليون يورو، نيوكاسل 54 مليون يورو، بودو النرويجي 53 مليون يورو أولمبيك مرسيليا 53 مليون يورو.

أما جالاتا ساراي فحصل على 50 مليون يورو، إينتراخت فرانكفورت 49 مليون يورو، كلوب بروج 48 مليون يورو، نابولي 48 مليون يورو، أولمبياكوس 46 مليون يورو، فياريال 46 مليون يورو، آيندهوفن 45 مليون يورو، أياكس أمستردام 43 مليون يورو.

وأتلتيك بلباو حصل على 39 مليون يورو، كوبنهاغن 38 مليون يورو، قره باغ 36 مليون يورو، يونيون سانت جيلواز 33 مليون يورو، بافوس 30 مليون يورو سلافيا براغ 30 مليون يورو، وكايرات ألماتي 21 مليون يورو.