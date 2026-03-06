توتنهام قد يخسر ربع مليار جنية إسترليني إذا هبط

يواجه نادي توتنهام الإنجليزي خسارة ربع مليار جنيه إسترليني إذا هبط من الدوري الإنجليزي وفقا لصحيفة "ذا صن".

على الرغم من فوز توتنهام بلقب واحد فقط خلال 17 عامًا، فإنه حقق تاسع أكبر إيرادات في أوروبا العام الماضي قدره 690 مليون جنيه إسترليني.

لكن الهبوط إلى الدرجة الثانية قد يؤدي إلى انخفاض دخل توتنهام على الفور بمقدار 261 مليون جنيه إسترليني من خلال خسارة عائدات يوم المباراة والبث والإعلانات التجارية والجوائز المالية، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

يتقاضى نادي توتنهام في المتوسط ​​76 جنيها إسترلينيًا لكل مشجع في المباريات التي تقام على أرضه، وهو سعر لا يجرؤ على تجاوزه سوى 5 أندية في أوروبا، كما أن باقات الضيافة والشركات تشكل مصدرًا ضخمًا للدخل للنادي.

يقدر خبير التمويل الكروي كيران ماغواير أن دخل النادي من أيام المباريات خلال الموسم قد ينخفض ​​إلى 79 مليون جنيه إسترليني، بانخفاض عن 131 مليون جنيه إسترليني.

سيتم خفض إيرادات البث للدوري الإنجليزي الممتاز بمقدار الثلثين، لتنتقل من 128 مليون جنيه إسترليني إلى 45 مليون جنيه إسترليني فقط يتم استلامها كمدفوعات تعويضية.

يحصل توتنهام على ما لا يقل عن 71 مليون جنيه إسترليني مقابل مشاركته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، ولكن ما لم يحققوا الموسم الأكثر جنونًا على الإطلاق من خلال الفوز بلقب أبطال أوروبا والهبوط في نفس الوقت، فسوف يخسرون أيضًا مصدر الإيرادات هذا.

على الصعيد التجاري، حقق النادي رقماً قياسياً في الإيرادات بلغ 269 مليون جنيه إسترليني، ومرة ​​أخرى سيتعرض هذا الرقم لضرر كبير حيث يقدر ماغواير أنه سينخفض ​​إلى حوالي 224 مليون جنيه إسترليني.

سيشمل ذلك أيضاً الدخل الناتج عن صفقة الملابس مع شركة نايكي ورعاة مقدمة القمصان، والتي تبلغ قيمتها مجتمعة حوالي 70 مليون جنيه إسترليني، وسيتم تخفيض قيمتها أيضاً بسبب بنود الهبوط.