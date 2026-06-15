تغطية شعار «ليفايز» في مونديال 2026 تمنح العلامة دعاية مجانية

تحولت خطوة اتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لإخفاء شعار شركة Levi Strauss & Co، على ملعب Levi’s Stadium إلى مكسب دعائي غير متوقع للعلامة التجارية الأمريكية، بعدما أثارت تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال استضافة الملعب مباريات من كأس العالم 2026، وفقا لموقع Finance Football.

ويحمل الملعب الواقع في مدينة سانتا كلارا اسم «ليفايز» بموجب حقوق تسمية تجارية، إلا أن الشركة ليست ضمن الرعاة الرسميين لـ«فيفا»، ما دفع الجهة المنظمة إلى تغطية الشعارات الظاهرة داخل الملعب الذي احنضن لقاء قطر وسويسرا التزاماً بحقوق الرعاية الحصرية للبطولة.

7 شركاء عالميين

يضم «فيفا» 7 شركاء عالميين يمثلون أعلى فئة من الرعاية التجارية، هم: أديداس، وكوكاكولا، ومجموعة هيونداي موتور، ولينوفو، والخطوط الجوية القطرية، وفيزا، وأرامكو السعودية، وتحصل هذه الشركات على حقوق تسويقية حصرية مرتبطة ببطولات الاتحاد الدولي وفي مقدمتها كأس العالم.

لكن هذه الخطوة سلطت الضوء على الشكل المميز لشعار «ليفايز»، إذ بقي تصميمه قابلاً للتعرف عليه رغم تغطيته، ما دفع جماهير ومتابعين إلى تداول صور ومقاطع فيديو للملعب على نطاق واسع، في تفاعل منح العلامة التجارية انتشاراً إضافياً خارج إطار الرعاية الرسمية.

قوة العلامة التجارية

استثمرت «ليفايز» هذا الزخم بطريقة ساخرة، إذ عمدت إلى تغطية شعارها أيضاً على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، في رسالة اعتبرها متابعون تأكيداً على قوة الهوية البصرية للعلامة وقدرتها على البقاء حاضرة في أذهان المستهلكين حتى عند محاولة إخفائها.

وتسلط الواقعة الضوء على التحديات التسويقية التي تواجهها البطولات الكبرى في إدارة حقوق الرعاية التجارية، حيث يمكن لبعض العلامات التجارية غير الراعية أن تحصد حضوراً إعلامياً واسعاً دون إنفاق مباشر على عقود الرعاية الرسمية.