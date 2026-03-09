تغريم رودري 80 ألف إسترليني بسبب تصريحاته بعد التعادل مع توتنهام

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة ​مالية قدرها 80 ألف جنيه إسترليني (107 آلاف دولار) على رودري لاعب مانشستر سيتي، مع توجيه تحذير له بسبب تعليقاته للإعلام عقب تعادل فريقه 2-2 مع توتنهام هوتسبير في الدوري ‌الإنجليزي الممتاز ‌الشهر الماضي.

وكان اللاعب ​الدولي ‌الإسباني ⁠غاضبا ​بعد احتساب ⁠هدف دومينيك سولانكي، على الرغم من أن مهاجم توتنهام بدا وكأنه ركل ساق مارك جيهي مدافع مانشستر سيتي من الخلف.

وتمت مراجعة اللقطة بواسطة حكم الفيديو ⁠المساعد، الذي قرر عدم وجود أي ‌مخالفة.

الاتحاد ‌الإنجليزي، قال في بيان: "زُعم ​أن لاعب خط ‌الوسط تصرف بطريقة غير لائقة ‌خلال مقابلة إعلامية بعد المباراة، من خلال الإدلاء بتعليقات تشير إلى التحيز و/أو التشكيك في نزاهة حكم و/أو حكام ‌المباراة".

وكان ردوري (29 عاما)، والفائز بالكرة الذهبية في 2024، ⁠قد عبر ⁠عن استيائه من الحكم روبرت جونز بعد المباراة.

وقال: "أعلم أننا فزنا كثيرا، وأن الناس لا يريدوننا أن نفوز، لكن على الحكم أن يكون محايدا، هذا غير عادل لأننا نبذل جهدا كبيرا".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 ​نقاط عن ​أرسنال المتصدر، لكنه لعب مباراة أقل.