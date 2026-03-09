الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 21 مارس 2026 | 2 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.44
(-9.93%) -0.71
مجموعة تداول السعودية القابضة138.8
(0.29%) 0.40
الشركة التعاونية للتأمين128.8
(1.02%) 1.30
شركة الخدمات التجارية العربية110.9
(1.28%) 1.40
شركة دراية المالية5.09
(-2.12%) -0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب34.4
(1.78%) 0.60
البنك العربي الوطني20.87
(-0.62%) -0.13
شركة موبي الصناعية12.2
(2.61%) 0.31
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.5
(-1.46%) -0.48
شركة إتحاد مصانع الأسلاك15.94
(1.85%) 0.29
بنك البلاد26.4
(0.23%) 0.06
شركة أملاك العالمية للتمويل10.18
(0.20%) 0.02
شركة المنجم للأغذية50
(2.33%) 1.14
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.54
(1.23%) 0.14
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.1
(1.06%) 0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية135.5
(0.00%) 0.00
شركة الحمادي القابضة25.1
(-1.57%) -0.40
شركة الوطنية للتأمين12.15
(0.50%) 0.06
أرامكو السعودية27.06
(-0.15%) -0.04
شركة الأميانت العربية السعودية12.85
(3.63%) 0.45
البنك الأهلي السعودي40.32
(1.05%) 0.42
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32.12
(-3.83%) -1.28
الرياضة

تغريم رودري 80 ألف إسترليني بسبب تصريحاته بعد التعادل مع توتنهام

رويترز
رويترز من لندن
الاثنين 9 مارس 2026 21:10 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة ​مالية قدرها 80 ألف جنيه إسترليني (107 آلاف دولار) على رودري لاعب مانشستر سيتي، مع توجيه تحذير له بسبب تعليقاته للإعلام عقب تعادل فريقه 2-2 مع توتنهام هوتسبير في الدوري ‌الإنجليزي الممتاز ‌الشهر الماضي.

وكان اللاعب ​الدولي ‌الإسباني ⁠غاضبا ​بعد احتساب ⁠هدف دومينيك سولانكي، على الرغم من أن مهاجم توتنهام بدا وكأنه ركل ساق مارك جيهي مدافع مانشستر سيتي من الخلف.

التحيز أو التشكيك

وتمت مراجعة اللقطة بواسطة حكم الفيديو ⁠المساعد، الذي قرر عدم وجود أي ‌مخالفة.

الاتحاد ‌الإنجليزي، قال في بيان: "زُعم ​أن لاعب خط ‌الوسط تصرف بطريقة غير لائقة ‌خلال مقابلة إعلامية بعد المباراة، من خلال الإدلاء بتعليقات تشير إلى التحيز و/أو التشكيك في نزاهة حكم و/أو حكام ‌المباراة".

توتنهام قد يسخر ربع مليار جنيه استرليني في حال هبوطة. رويترز

توتنهام قد يخسر ربع مليار جنية إسترليني إذا هبط

يواجه نادي توتنهام الإنجليزي خسارة ربع مليار جنيه إسترليني إذا...

Fri, 06 2026

7 نقاط عن المتصدر

وكان ردوري (29 عاما)، والفائز بالكرة الذهبية في 2024، ⁠قد عبر ⁠عن استيائه من الحكم روبرت جونز بعد المباراة.

وقال: "أعلم أننا فزنا كثيرا، وأن الناس لا يريدوننا أن نفوز، لكن على الحكم أن يكون محايدا، هذا غير عادل لأننا نبذل جهدا كبيرا".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 ​نقاط عن ​أرسنال المتصدر، لكنه لعب مباراة أقل.  

التعريفات
الدوري الإنجليزيكرة القدممانشستر سيتي
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية