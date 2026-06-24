يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" محادثات مع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" بهدف تعديل إحدى القواعد المنظمة لركلات الترجيح، في خطوة قد تدخل حيز التنفيذ قبل انطلاق مباريات دور الـ32 من كأس العالم، وفقا لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، تأتي هذه المناقشات بالتزامن مع بدء الأدوار الإقصائية، التي تُقام للمرة الأولى بنظام يبدأ من دور الـ32، وسط مساعٍ من "فيفا" لتعزيز العدالة التنافسية في المباريات التي تُحسم بركلات الترجيح.

دراسة تثير الجدل

"فيفا"، استند في مقترحه إلى دراسة أكاديمية نُشرت عام 2023، خلصت إلى أن الفريق الذي ينفذ الركلة الأولى في ركلات الترجيح يتمتع بأفضلية إحصائية ترفع فرص فوزه بنحو 22% مقارنة بمنافسه.

وترى المؤسسة الكروية العالمية أن هذه الفجوة تستدعي مراجعة الآلية الحالية لتحديد أسبقية التسديد، بما يحد من تأثير عامل الحظ على نتائج المباريات الحاسمة.

ما التعديل المقترح؟

تنص القوانين الحالية على إجراء قرعتين للعملة بين قائدي الفريقين قبل بدء ركلات الترجيح؛ الأولى لتحديد المرمى الذي ستُنفذ عليه الركلات، والثانية لتحديد الفريق الذي سيبدأ التسديد.

وبموجب المقترح الجديد، سيتم الاكتفاء بقرعة واحدة فقط، على أن يحصل قائد الفريق الفائز بها على خيار واحد: إما اختيار الجهة التي ستُنفذ عليها الركلات أو اختيار البدء بالتسديد.

وفي المقابل، يحصل الفريق الآخر تلقائياً على الميزة المتبقية.

"فيفا"، يعتبر أن هذا النظام يمنح الفريقين فرصاً أكثر توازناً مقارنة بالصيغة الحالية.

انقسام أكاديمي

الدراسة التي استند إليها الفيفا أعدها كل من البروفيسور ستيفن برامز من جامعة نيويورك، ومحمد إسماعيل من كلية كينجز كوليدج لندن، والبروفيسور مارك كيلغور من جامعة ويلفريد لورييه، وخلصت إلى أن حق اختيار التسديد أولاً يمنح أفضلية واضحة للفريق المستفيد.

لكن هذه النتائج لا تحظى بإجماع أكاديمي كامل؛ إذ أشارت دراسة أخرى نُشرت عام 2021 في مجلة Games and Economic Behavior إلى أن أفضلية التسديد أولاً محدودة للغاية، ولا تتجاوز ما بين 1% و2%.

قرار مرتقب

في حال موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على المقترح، فسيتم تطبيق التعديل قبل انطلاق مباريات دور الـ32، ما يعني أن البطولة قد تشهد تغييراً تنظيمياً نادراً خلال سير منافساتها، في خطوة تظهر رغبة "فيفا" في معالجة ما يعتبره اختلالاً إحصائياً يؤثر في عدالة حسم المباريات الإقصائية.