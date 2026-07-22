أصبح الدولي الإنجليزي مورجان روجرز خامس أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، بعد انتقاله إلى نادي تشيلسي قادماً من أستون فيلا مقابل 117 مليون جنيه إسترليني (137 مليون يورو)، وفقا لوسائل إعلام بريطانية ودولية.

وارتبط تشيلسي مع روجرز بعقد يمتد حتى عام 2033، في صفقة تعد الأغلى في تاريخ النادي.

وقدرت وكالة "رويترز" قيمة الصفقة بـ117 مليون جنيه إسترليني، فيما ذكرت صحيفة "الجارديان" بأن تشيلسي أنهى المفاوضات بعد أسابيع من المحادثات، رغم اهتمام أندية إنجليزية أخرى بالتعاقد مع اللاعب.

أغلى الانتقالات

البرازيلي نيمار، يتصدر قائمة أغلى اللاعبين في التاريخ، بعد انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في 2017، يليه الفرنسي كيليان مبابي الذي انضم من موناكو إلى باريس سان جيرمان مقابل 180 مليونا في 2018.

ويحل الفرنسي عثمان ديمبيلي ثالثاً بعد انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة مقابل 148 مليونا في 2017، ثم السويدي ألكسندر إيزاك الذي انضم إلى ليفربول مقابل 145 مليونا في صيف 2026، قبل أن يأتي روجرز خامساً.

الاستثمار في اللاعبين

يأتي التعاقد مع روجرز ضمن استراتيجية تشيلسي الرامية إلى الاستثمار في اللاعبين الشباب بعقود طويلة الأجل، بهدف بناء فريق قادر على المنافسة على الألقاب خلال السنوات المقبلة.

ويتميز اللاعب، البالغ من العمر 23 عاماً، بقدرته على شغل أكثر من مركز هجومي، سواء على الجناحين أو خلف المهاجم.

المواهب الصاعدة في الدوري الإنجليزي

روجرز، بدأ مسيرته في أكاديمية وست بروميتش ألبيون، قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي عام 2019، حيث خاض تجارب إعارة مع لينكولن سيتي وبورنموث وبلاكبول، ثم انتقل إلى ميدلسبره بصورة نهائية.

وفي فبراير 2024، انضم إلى أستون فيلا، وسرعان ما فرض نفسه أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لينضم إلى منتخب إنجلترا ويصبح هدفاً لعدد من كبار الأندية، قبل أن يحسم تشيلسي الصفقة القياسية.