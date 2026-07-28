عزز تشيلسي صدارته لقائمة الأندية الأكثر إبرامًا لصفقات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو، بعدما تعاقد مع مورجان روجرز قادمًا من أستون فيلا مقابل 138 مليون يورو، ليصبح خامس أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، وفقًا لبيانات موقع Transfermarkt.

ورغم تبقي أكثر من شهر على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، شهدت السوق بالفعل 3 صفقات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو، شملت انتقال روجرز إلى تشيلسي، وإليوت أندرسون إلى مانشستر سيتي مقابل 135 مليون يورو، وساندرو تونالي إلى توتنهام مقابل 108 ملايين يورو، فيما يقترب ريال مدريد من حسم صفقة يان ديوماندي من لايبزيج مقابل مبلغ قد يتجاوز هذا الرقم.

تشيلسي في الصدارة

وبحسب بيانات Transfermarkt، يوجد 11 ناديًا فقط في تاريخ كرة القدم أبرموا صفقات بلغت قيمتها 100 مليون يورو أو أكثر، ويتصدرهم تشيلسي بـ5 صفقات، هي: كاي هافيرتز، وروميلو لوكاكو، ومويسيس كايسيدو، وإنزو فرنانديز، وأخيرًا مورجان روجرز.

ويأتي ريال مدريد وبرشلونة في المركز الثاني بـ3 صفقات لكل منهما تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو، بينما أبرم كل من ليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان صفقتين من هذا النوع.

أما أرسنال وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وتوتنهام، فاكتفى كل منها بإبرام صفقة واحدة تخطت قيمتها 100 مليون يورو.

أغلى 3 صفقات في التاريخ

ولا يزال انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في 2017 يحتفظ بصدارة أغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم، متقدمًا على انتقال كيليان مبابي إلى النادي الباريسي، فيما يحتل انتقال عثمان ديمبيلي إلى برشلونة المركز الثالث.

كبار المنفقين في الانتقالات

يتصدر تشيلسي القائمة بـ5 صفقات، تضم كاي هافيرتز، وروميلو لوكاكو، ومويسيس كايسيدو، وإنزو فرنانديز، ومورغان روجرز.

ويحل ريال مدريد وبرشلونة في المركز الثاني بـ3 صفقات لكل منهما؛ إذ تشمل صفقات ريال مدريد جود بيلينجهام، وكيليان مبابي، ويان ديوماندي (حال إتمام الصفقة)، بينما تضم قائمة برشلونة عثمان ديمبيلي، وفيليب كوتينيو، وأنطوان غريزمان.

أندية اكتفت بصفقة واحدة

أما ليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، فأبرم كل منها صفقتين تجاوزت قيمتهما 100 مليون يورو.

وتشمل صفقات ليفربول ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز، بينما تعاقد مانشستر سيتي مع جاك غريليش وإليوت أندرسون، وضم باريس سان جيرمان نيمار وكيليان مبابي.

وفي المقابل، اكتفى كل من أرسنال وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وتوتنهام بصفقة واحدة تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو، وهي على التوالي: ديكلان رايس، وجواو فيليكس، وكريستيانو رونالدو، وبول بوجبا، وساندرو تونالي.