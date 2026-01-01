تشيلسي .. إنفاق قياسي بلا عائد كاف وضغوط مالية تهدد مشروع بولي

يواجه تشيلسي تحديات مالية ورياضية متزايدة، رغم إنفاق تجاوز 1.75 مليار يورو على التعاقدات خلال السنوات الثلاث الماضية، في محاولة للعودة إلى مصاف كبار أوروبا، وهي محاولة لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة، وفقا لموقع palco23.

منذ استحواذ تود بولي على النادي اللندني في صفقة بلغت 2.5 مليار جنيه إسترليني، تبنّت الإدارة الجديدة إستراتيجية إنفاق هجومية لإعادة بناء الفريق.

الخسائر تتفاقم

رغم تحقيق بعض الألقاب مثل دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، فإن الأداء المحلي والقاري ظل دون التوقعات، مع الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا وتراجع فرص المنافسة على لقب الدوري.

اقتصاديًا، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا، فبينما يُتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى نحو 700 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الحالية، مدعومة بعوائد البطولات، فإن الخسائر تتفاقم، حيث سجل النادي عجزًا قياسيًا بلغ 262 مليون جنيه إسترليني في الموسم الماضي.

الإيرادات المفقودة

كما أن الفشل المحتمل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا قد يُكلف النادي نحو 80 مليون يورو من الإيرادات المفقودة.

وتتزايد الضغوط مع عقوبات تنظيمية، شملت غرامة مالية وحظرًا مؤقتًا على التعاقدات، نتيجة مخالفات تاريخية تتعلق بفترة الملكية السابقة بقيادة رومان أبراموفيتش، ما يضيف عبئًا إضافيًا على الإدارة الحالية.

المعادلة معقدة

على صعيد البنية التحتية، يواجه النادي تحديًا إستراتيجيًا يتعلق بملعبه ستامفورد بريدج، الذي تبلغ سعته 40 ألف متفرج فقط، ويحقق إيرادات أقل بكثير مقارنة بمنافسين مثل مانشستر يونايتد، الذي يستفيد من ملعب أكبر وعوائد أعلى.

وتدرس الإدارة حاليًا خيارات توسعة الملعب أو بناء منشأة جديدة لتعزيز الإيرادات على المدى الطويل.

في المجمل، يسلط وضع تشيلسي الضوء على معادلة معقدة في كرة القدم الحديثة: إنفاق ضخم لا يضمن بالضرورة عوائد رياضية أو مالية، في ظل بيئة تنافسية صارمة ومتطلبات استدامة مالية متزايدة.