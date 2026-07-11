تواجه عائلة فرنسية تقطن في ريف إقليم "هوت سافوا" الهادئ، موجة عارمة وغير مسبوقة من التهديدات والترهيب الإلكتروني، وذلك إثر وقائع خلط وتناقل خاطئ لاسم ابنها مع الحكم الدولي الفرنسي "فرانسوا ليتكسير"، الذي أدار مباراة ثمن نهائي كأس العالم 2026 المثيرة للجدل بين منتخبي مصر والأرجنتين.

وبدأت المعاناة الرقمية للأسرة فور انتهاء المواجهة الكروية التي حسمها المنتخب الأرجنتيني في الأنفاس الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وشهدت قرارات تحكيمية أثارت غضباً عارماً لدى المشجعين المصريين.

وصبّ آلاف المشجعين جام غضبهم على الشاب الفرنسي فرانسوا ليتكسير وعائلته، نتيجة تطابق النطق الصوتي لاسمه مع اسم الحكم، رغم اختلاف الروابط المهنية والاهتمامات تماماً؛ إذ يعمل الشاب ضابطاً إدارياً مساعداً في أحد الفنادق الفاخرة، ولا تبدي عائلته أي اهتمام بكرة القدم.

وقالت "صوفي"، والدة الشاب المستهدف، في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية: "في البداية، كان الأمر يثير تسليتنا عندما نرى الحكم على شاشة التلفاز يحمل الاسم نفسه، لكن الوضع الآن تجاوز حدود المزاح تماماً وأصبح مرعباً".

وأضافت أن حسابها الشخصي على منصة "فيسبوك" استُهدف بسيل من الشتائم التي طعنت في تربيتها لابنها واتهمته بالفساد المالي وتلقي الرشاوى.

وتطورت الحملة سريعاً من توجيه الإهانات اللفظية إلى إرسال تهديدات صريحة والملاحقة الجسدية، مصحوبة بأدعية بالذهاب إلى الجحيم.

وأكدت الأم أن وتيرة الهجوم تصاعدت بشكل مرعب عقب تسريب صورتها الشخصية ورقم هاتفها المحمول على منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات تطبيق "واتساب"، حيث تلقت أكثر من 445 إشعاراً ورسالة تهديد خلال ساعات قليلة بلغات متعددة شملت الفرنسية، والإنجليزية، والعربية.

وأوضحت الأم "نعيش في رعب مستمر وغصة في المعدة تفقدنا القدرة على النوم أو تناول الطعام، لم نكن مهيئين لمثل هذا العنف الرقمي في قريتنا الهادئة".

ورغم محاولات العائلة المتكررة للتوضيح للمهاجمين بأنهم ضحايا تشابه أسماء، فإن المشجعين أصروا على مواصلة الهجوم، واعتبر بعضهم أن الشاب المستهدف هو "الشقيق التوأم" للحكم الدولي.