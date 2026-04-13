الثلاثاء, 21 أبريل 2026 | 4 ذُو الْقِعْدَة 1447
تسوية نزاع رابطة الدوري الإيطالي مع شركة "IMG" بـ 300 مليون يورو

نايف العتيبي
الاثنين 13 أبريل 2026 22:26 |1 دقائق قراءة
توصلت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى اتفاق تسوية مع شركة IMG بقيمة 300 مليون يورو، منهيةً نزاعاً قانونياً استمر لسنوات بشأن حقوق البث الدولية.

وبحسب موقع Calcio e Finanza، يتعيّن على الشركة سداد المبلغ بحلول يونيو 2026، في صفقة تقلّ عن التقييم القضائي السابق الذي قدّر الأضرار بنحو 513 مليون يورو، بعد احتساب إعادة التقييم.

القضية، التي تعود إلى عام 2019، نشأت عقب تحقيقات هيئة مكافحة الاحتكار التي خلصت إلى وجود ممارسات مقيّدة للمنافسة أثّرت في تسعير حقوق البث خارج إيطاليا خلال الفترة بين 2008 و2018. وكانت الرابطة والأندية قد طالبت بتعويضات تصل إلى 3 مليارات يورو.

الاتفاق يضع حداً للنزاع، لكنه يفتح تساؤلات حول كيفية توزيع العائدات بين الأندية، خاصةً أن قيمة التسوية تعادل نحو ثلث الإيرادات السنوية لحقوق البث التلفزيوني للدوري.

آلية التوزيع تعقيد إضافي

ومن المتوقع أن تتركّز المداولات المقبلة على آلية التوزيع، في ظل تباين مصالح الأندية بين تلك التي شاركت خلال سنوات النزاع وأخرى تنشط حالياً في دوري الدرجة الأولى، ما قد يضيف تعقيداً إضافياً إلى المشهد المالي للدوري.

