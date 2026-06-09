تراجع أسعار تذاكر مونديال 2026 مع طرح 180 ألف مقعد لإعادة البيع

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نحو 180 ألف تذكرة لكأس العالم 2026 عبر منصة إعادة البيع الرسمية، في خطوة بدأت تؤثر في أسعار التذاكر قبل أيام من انطلاق البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب تقرير لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، انخفض متوسط أسعار التذاكر المعروضة عبر المنصة الرسمية بنحو 20% خلال الشهر الماضي، مع زيادة المعروض واقتراب موعد انطلاق المنافسات.

السوق السوداء

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه سماسرة السوق السوداء ضغوطاً متزايدة، مع توافر عشرات الآلاف من التذاكر عبر القنوات الرسمية التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر بصورة آمنة وتحت إشراف “فيفا”.

وتظهر بيانات منصة إعادة البيع وجود نحو 176 ألف تذكرة مطروحة لمباريات دور المجموعات، مع تفاوت واضح في مستويات الطلب بين المنتخبات المشاركة. وتشير البيانات إلى بقاء نحو 16 ألف تذكرة غير مبيعة لمباريات المنتخب الإيراني، فيما يبدأ سعر أرخص تذكرة متاحة من 138 دولاراً.

التذاكر المزورة

وأكد “فيفا” أن منصة إعادة البيع تمثل القناة الرسمية الوحيدة لإعادة تداول التذاكر بين الجماهير، في إطار جهوده للحد من عمليات الاحتيال والتذاكر المزورة التي عادة ما تنشط خلال البطولات الكبرى.

ورغم توفير المنصة الرسمية، أوضح الاتحاد الدولي أن إعادة بيع التذاكر لا تضمن إتمام الصفقة، إذ تبقى العملية مرهونة بوجود مشترين واستمرار الطلب على المباريات المعروضة