أصدرت هيئة أمن النقل الأمريكية (TSA)، تنبيهاً أمنياً "غير تقليدي" لجماهير كرة القدم الموجودين في الولايات المتحدة لحضور مباريات كأس العالم 2026، بعدم اللجوء لتجرع صلصة "الرانش" عند نقاط التفتيش لتفادي مصادرتها.

وطالبت الهيئة فيه بالالتزام التام بالقواعد الفيدرالية لحمل السوائل، وتحديداً فيما يتعلق بصلصة الرانش الأمريكية التي تحولت إلى ظاهرة تذكارية غير متوقعة بين المشجعين الدوليين، وفقاً لصحيفة " سان فرانسيسكو كرونيكل".

ودعت الهيئة الفيدرالية، في بيان رسمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، المسافرين المغادرين عبر المطارات الأمريكية إلى إبقاء عبوات الصلصة في حقائب اليد عند حجم 3.4 أونصة (100 مل) أو أقل، وشحن العبوات الأكبر حجماً داخل الأمتعة المسجلة، منبهةً المشجعين بأسلوب طريف إلى عدم اللجوء لتجرع الصلصة عند نقاط التفتيش لتفادي مصادرتها.

وتأتي هذه الإجراءات تزامناً مع استعدادات ملعب "ليفايز" في منطقة خليج سان فرانسيسكو لاستضافة مباراة دور الـ 32 لمنتخب الولايات المتحدة للرجال في الأول من يوليو المقبل.

وشهدت الأسابيع الماضية تدفقاً لقطع المحتوى المرئي لمشجعين أجانب يوثقون تجربتهم الأولى لـ "الرانش" مع البيتزا والأجنحة المقرمشة، ما دفع شرطة سانتا كلارا لإصدار بيان ساخر أكدت فيه "أن خططها الأمنية للمونديال لم تشمل الاستعداد لهوس دولي منسق بالصلصة.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة "كرافت" للصناعات الغذائية عن استغلال الأزمة عبر تطوير منتج خاص يحمل اسم "الرانش المتوافق مع أمن المطارات"، يتضمن أظرفاً صغيرة مسموحاً بها برفق حقيبة شفافة مخصصة للسفر، لمساعدة المشجعين على نقل "النكهة الأمريكية" إلى بلدانهم دون انتهاك قيود الطيران المدني.