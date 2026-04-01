تحذيرات من التسويق الكميني وتداول التذاكر في نهائيات "النخبة" في جدة





من المقرر أن تنفذ اللجنة المنظمة لمباريات الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي والسعودي لكرة القدم تدابير رقابية صارمة تشمل مراقبة الأنشطة ميدانياً وعبر الإنترنت، إضافة إلى تكليف أطقم متخصصة بدوريات في الملاعب والمنشآت لمنع أي أنشطة غير قانونية مثل التقليد، والتسويق الكميني والبيع غير المصرح به للتذاكر.

التسويق الكميني أو الإعلان الكميني هو إستراتيجية تسويقية «يضع فيها المعلن كمينًا» في حدث ما للتنافس مع المعلنين الآخرين على العرض.

وتستضيف جدة مباريات الأدوار النهائية من 16 إلى 25 أبريل الجاري، بمشاركة الاتحاد، الأهلي، والهلال، على ملعبين، هما: ملعب "الإنماء" في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وستُقام الأدوار النهائية من البطولة في جدة من مواجهة واحدة، بدءًا من الدور ربع النهائي، حيث تأتي استضافة السعودية مباريات الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختَيْها الأولى والثانية امتدادًا للنجاحات التي حققتها السعودية على مستوى استضافة البطولات الإقليمية والقارية والعالمية.

وأبلغ الاتحاد الآسيوي كافة الجهات المشاركة أو ذات العلاقة في البطولة بالتعليمات الجديدة عبر الدليل الإرشادي لحماية الحقوق الرسمي، والذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، حيث يأتي هذا الدليل كجزء من برنامج حماية الحقوق الذي وضعه الاتحاد لضمان السيطرة على حقوقه ومنع الاستخدام غير المصرح به أو استغلال علاماته التجارية وأصوله الفكرية.

وشدد الآسيوي على منعه منعاً باتاً استخدام علامات الاتحاد في الإعلانات، المنتجات، تزيين المتاجر، والمسابقات التجارية، وأن حقوق الترويج والإعلان محجوزة حصرياً لشركائه التجاريين المعتمدين.

وأضاف "فيما يخص التذاكر، هي مخصصة للاستخدام غير التجاري فقط، ويُحظر استخدامها كجوائز أو هدايا ترويجية دون موافقة رسمية من الاتحاد أو اللجنة المنظمة".

كما أعلن الاتحاد الآسيوي التزامه بحماية حقوقه عبر سياسات صارمة تشمل إصدار إخطارات التوقف والكف، إزالة المحتوى المخالف فوراً، ومتابعة العلاجات القانونية ضد المنتهكين، موضحاً "استخدام العلامات التجارية للأغراض الإخبارية والتحريرية مسموح به بشرط عدم الإيحاء بوجود أي ارتباط تجاري أو رعاية غير حقيقية".

ويواجه الأهلي في دور الـ 16 نظيره الدحيل القطري، الهلال مع السد القطري، والاتحاد أمام الوحدة الإماراتي.