تحديد سقف إنفاق أندية دوري الدرجة الثانية الإنجليزية بنسبة 85 %

أعلنت رابطة كرة القدم الإنجليزية اليوم الجمعة أن أندية دوري الدرجة الثانية وافقت ​على إطار مالي جديد يحدد سقف إنفاقها على اللاعبين والمدربين بنسبة 85 % من الإيرادات اعتبارا من موسم 2026-2027.

ويحل نظام قواعد تكلفة الفريق الجديد محل قواعد الربحية والاستدامة، التي تنص على ألا تتجاوز خسائر ‌الأندية 39 ‌مليون جنيه إسترليني (52.02 مليون ​دولار) ‌في ⁠دورة ​مدتها ثلاث ⁠سنوات.

تمويل الأندية بما لا يقل عن 33 مليونا

قالت الرابطة في بيان "يحد نظام قواعد تكلفة الفريق من إنفاق الأندية على اللاعبين والمدربين (بما في ذلك رسوم الانتقالات) إلى نسبة مئوية محددة من دخلها، إلى جانب مستوى محدد ⁠من تمويل المالكين".

ويمكن للمالكين أيضا تمويل ‌أنديتهم على ‌ألا يتخطى ذلك 33 ​مليون جنيه إسترليني على ‌مدى 3 سنوات، بحد أقصى ‌15 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد.

وتهدف هذه التغييرات إلى توضيح الأمور بالنسبة للأندية، بينما تقوم وحدة التقارير المالية للأندية ‌التابعة للرابطة بمراقبة الإنفاق أولا بأول بدلا من مراجعة السجلات في ⁠نهاية ⁠العام.

مزيد من التوافق بين مسابقات الدوري

أضافت الرابطة "يتضمن الإطار أيضا ضمانات حول الصفقات التجارية المرتبطة بالمالكين أو الأطراف المرتبطة بهم، وتهدف هذه التغييرات إلى إنشاء نظام أبسط وأكثر استجابة للتحكم في التكاليف داخل دوري الدرجة الثانية".

وأضافت "سيتم إدخال نسخة من إطار عمل نظام قواعد تكلفة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم ​2026-2027، ما ​سيؤدي إلى مزيد من التوافق بين مسابقات الدوري".