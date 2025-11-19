وقع بنك أوف أمريكا عقد شراكة لعدة سنوات مع ديفيد بيكهام قائد إنجلترا السابق للترويج للبرامج الرياضية العالمية قبل كأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا الشمالية، وفقا لإعلانه اليوم الأربعاء.

وعزز البطل البريطاني الذي يشارك في ملكية فريق إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي، شعبية كرة القدم في الولايات المتحدة خلال مسيرته كلاعب ولاحقا كمالك من خلال جلب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى ميامي في عام 2023.

بيكهام، يتوقع أن تثير بطولة كأس العالم مزيدا من الاهتمام بكرة القدم في الولايات المتحدة حيث تتراجع نسبة المشاهدة مقارنة بالرياضات الأخرى.

وقال بيكام "إنها أكبر بطولة رياضية في العالم، لقد رأيت ارتفاعا كبيرا في دعم اللعبة، نعلم أن هناك سوقا ضخمة، إنها عملاق نائم نوعا ما".

تبدأ بطولة كأس العالم في يونيو برعاية بنك أوف أمريكا.

الصفقات تتناسب مع استثمارات ثاني أكبر بنك

ديفيد تيري رئيس التسويق العالمي والرقمي في البنك، قال "إن الصفقات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وبيكهام تتوافق مع استثمارات ثاني أكبر بنك أمريكي في الفعاليات والبرامج الرياضية العالمية، كوسيلة لتعزيز علامته التجارية وتسويق خدماته والتفاعل مع المجتمعات المحلية".

وأضاف "سيكون ذلك بمنزلة نقطة وصول للعملاء والعملاء المحتملين في جميع المجالات، لكن ما يفعله هذا الأمر بالنسبة لنا هو أنه يفتح العلامة التجارية لبنك أوف أمريكا لتتجاوز الفئات المالية التقليدية، ونأمل أن يصنع روابط عاطفية من شأنها تعزيز الولاء".

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية حول الشراكة.

كرة القدم تكتسب أرضية في الولايات المتحدة

واستشهد بيكهام بتزايد عدد فرق كرة القدم والملاعب وأكاديميات التدريب في الدوري الأمريكي، إضافة إلى زيادة أعداد الجماهير، كدليل على أن هذه الرياضة تكتسب أرضية في الولايات المتحدة.

بيكهام، الذي حصل على لقب فارس من الملك تشارلز هذا الشهر، قال: "يرى غالبية ملاك الأندية في الدوري الأمريكي لكرة القدم أن هذه الفرصة (كأس العالم)، تدفعهم بعد ذلك إلى المستوى التالي، وتحقيق المزيد، وجعل هذه اللعبة أكثر شعبية في بلادهم".