بيكهام أول ملياردير رياضي في بريطانيا بـ 1.5 مليار دولار

بات نجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم السابق ديفيد بيكهام أول رياضي ملياردير في بريطانيا، وفق قائمة صحيفة "صنداي تايمز" للأثرياء في 2026.

وقال معدو القائمة إن الثروة الإجمالية لبيكهام وزوجته فيكتوريا بلغت هذا العام 1.185 مليار جنيه إسترليني (1.583 مليار دولار).

وبذلك، انتقل الزوجان إلى المركز الثاني على قائمة أثرى الشخصيات من عالم الرياضة في المملكة المتحدة، خلف عائلة الرئيس التنفيذي السابق للفورمولا واحد بيرني إكليستون التي قُدرت ثروتها بنحو ملياري جنيه إسترليني.

ولاعب ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي سابقا شريك في ملكية نادي إنتر ميامي، المقدر بأنه الأعلى قيمة بين أندية الدوري الأميركي (أم أل أس) بنحو 1.07 مليار جنيه إسترليني.

كما يجني ابن الـ51 عاما الذي اعتزل اللعب 2013، أموالا طائلة من عقود كسفير للعلامات التجارية مثل "أديداس" و"هوغو بوس".

أما ثروة فيكتوريا بيكهام، فأتت إلى حد كبير من دار الأزياء الخاصة بها، بعدما شقت طريقها إلى النجومية كعضو في فرقة البوب "سبايس غيرلز".

الملاكم جوشوا ينظم إلى بيكهام على قائمة الأثرياء

انضم إلى بيكهام على قائمة الأثرياء من عالم الرياضة في بريطانيا الملاكم أنتوني جوشوا الذي حل ثامنا بثروة تبلغ 240 مليون جنيه إسترليني.

ويتقدم جوشوا على غريمه في الوزن الثقيل تايسون فيوري الذي جاء تاسعا بثروة قدرها 162 مليون جنيه إسترليني.

وحل لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات في الفورمولا واحد خامسا، بعدما بنى سائق فيراري الحالي ثروة تقدر بـ435 مليون جنيه إسترليني.

وجاء حامل لقب بطولة الماسترز في الغولف الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي سابعا بثروة تبلغ 325 مليون جنيه إسترليني.

كين وموراي يتقاسمان المركز الـ 10 بـ 110 ملايين

تقاسم هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب إنجلترا لكرة القدم وبطل ويمبلدون السابق في كرة المضرب الاسكتلندي المعتزل أندي موراي المركز العاشر بثروة قدرها 110 ملايين جنيه إسترليني لكل منهما.

وتراجع الشريك في ملكية مانشستر يونايتد جيم راتكليف على القائمة العامة للأثرياء، وانخفضت ثروته بمقدار 1.85 مليار جنيه إسترليني، بحسب معدّي القائمة، لتصل إلى 15.194 مليار جنيه إسترليني.

وخفض معدو القائمة قيمة شركة البتروكيميائيات "إينيوس" المملوكة لراتكليف إلى 17 مليار جنيه إسترليني، بسبب "ارتفاع الديون، وتراجع الإيرادات، وتسجيل خسارة قدرها 515.7 مليون جنيه إسترليني".