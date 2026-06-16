بيع إعلانات مباريات منتخب فرنسا .. الأسعار تصل إلى 500 ألف يورو

قفزت أسعار الإعلانات المصاحبة لمباريات المنتخب الفرنسي لكرة القدم في كأس العالم على قناة M6 إلى مستويات قياسية، إذ تبلغ تكلفة الإعلان لمدة 20 ثانية ما يصل إلى 500 ألف يورو خلال المباراة النهائية، مع نفاد جميع المساحات المتاحة في دور المجموعات.

وبحسب تقرير لصحيفة “لو باريزيان”، تتراوح أسعار الإعلانات خلال مباريات فرنسا في دور المجموعات بين 160 ألف يورو و325 ألف يورو قبل الخصومات التجارية، على أن ترتفع إلى نحو 390 ألف يورو خلال الدور نصف النهائي.

وقد تصل تكلفة الإعلان إلى 500 ألف يورو خلال المباراة النهائية إذا امتدت إلى ركلات الترجيح، ما يجعلها أغلى مساحة إعلانية في تاريخ التلفزيون الفرنسي.

نفاد المساحات الإعلانية

باعت قناة M6 جميع المساحات الإعلانية المخصصة لمباريات المنتخب الفرنسي في دور المجموعات، مستفيدة من الإقبال الكبير للمعلنين على البطولة التي تعد من أكثر الأحداث الرياضية جذباً للمشاهدين في فرنسا.

ويعود جزء من هذا الطلب إلى “فترات التهدئة” التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تتضمن توقفات قصيرة خلال المباراة تُخصص أجزاء منها للإعلانات، ما يضمن للمعلنين الوصول إلى جمهور واسع خلال أوقات مشاهدة مرتفعة.

في المقابل، لا يزال بعض المعلنين يترقبون نتائج المنتخب الفرنسي قبل حجز مساحات إعلانية خلال الأدوار الإقصائية، انتظاراً لمزيد من الوضوح بشأن مسار البطولة.

120 مليون يورو لحقوق البث

دفعت مجموعة M6 نحو 120 مليون يورو للحصول على حقوق بث البطولة، في واحدة من أكبر استثماراتها الرياضية.

ورغم الإيرادات الإعلانية الكبيرة المتوقعة، قال رئيس المجموعة ديفيد لارامندي إن تغطية البطولة لن تكون عملية مربحة للقناة، في إشارة إلى الارتفاع المستمر في تكلفة حقوق البث الرياضي مقارنة بالعائدات التجارية المحققة منه.