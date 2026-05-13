بعد وداع "كامب نو" .. الهلال يقترب من ضم ليفاندوفسكي بـ 90 مليون يورو

دخل نادي الهلال السعودي مراحل متقدمة في مفاوضاته مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي برشلونة، في صفقة قد تصبح واحدة من أبرز تعاقدات سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، يستعد ليفاندوفسكي لتوديع جماهير برشلونة خلال مواجهة فريقه أمام ريال بيتيس ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإسباني، التي يُتوقع أن تكون آخر ظهور له على ملعب "كامب نو".

العرض المالي

كشفت تقارير أوروبية أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً تلقى عرضاً مالياً من النادي السعودي تصل قيمته إلى 90 مليون يورو سنوياً، وسط توقعات بقرب موافقته النهائية على العرض وإنهاء مسيرته مع النادي الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

ويأتي التحول المحتمل في مسار المهاجم البولندي بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة، في ظل عدم اقتناعه بالدور الفني الذي حدده له المدرب الألماني هانسي فيلك للموسم المقبل، الذي يتضمن تقليص مشاركاته وتحويله تدريجياً إلى لاعب بديل.

المشروع الأزرق

وفقاً للمصادر ذاتها، فضّل ليفاندوفسكي العرض السعودي على عدة خيارات أوروبية، شملت يوفنتوس، وميلان وبورتو، إضافة إلى عروض من الدوري الأمريكي.

وفي حال إتمام الصفقة، سيواصل النادي الأزرق تعزيز مشروعه الرياضي والاستثماري عبر استقطاب نجوم الصف الأول عالمياً، في إطار التوسع الذي يشهده الدوري السعودي لرفع قيمته التسويقية وحضوره الدولي.