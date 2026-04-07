بعد نفاد التذاكر.. 9 آلاف ريال لمشاهدة رونالدو في المونديال

نفدت تذاكر مباريات دور المجموعات لمنتخب البرتغال في كأس العالم 2026 بالكامل، وسط إقبال هائل على شرائها من مشجعي المنتخب ومحبي النجم كرستيانو رونالدو، المحترف في صفوف فريق النصر السعودي.

المشجعون الراغبون في مشاهدة الدون، سيتعين عليهم شراء تذكرة ضيافة، وسعرها 2400 دولار (حوالي 9 آلاف ريال)، حيث تبقى الخيار الوحيد المتاح بعد نفاد التذاكر العادية.

بحسب تقارير صحفية أوروبية، يرجع إقبال المشجعين إلى رغبتهم في ضمان مقاعد لمباريات دور المجموعات في ما قد تكون آخر مشاركة لرونالدو في كأس العالم و"الرقصة الأخيرة" لصاروخ ماديرا على أكبر مسرح كروي.

صحيفة "DAZN" البرتغالية أكدت حجز جميع التذاكر المخصصة لمباريات البرتغال الثلاث في دور المجموعات بالولايات المتحدة بالكامل، نتيجة للإقبال الهائل من الجماهير.

في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قالت الصحيفة إن المشجعين سارعوا لحجز مقاعدهم فور طرح التذاكر، حيث فاق الطلب العرض بسرعة، ونفدت التذاكر العادية لمباريات البرتغال في دور المجموعات.

البرتغال تلعب في المجموعة الأولى، إلى جانب كولومبيا وأوزبكستان والكونجو، والتي ستكون أول الخصوم في 17 يونيو على ملعب إن آر جي في هيوستن.

بعد ذلك، سيواجه الملّاحون أوزبكستان في 23 يونيو على الملعب نفسه، قبل أن يختتموا دور المجموعات بمواجهة كولومبيا في 27 يونيو على ملعب هارد روك في ميامي.

ستجرى المباريات الثلاث في أمريكا إحدى الدول المضيفة لكأس العالم 2026 الموسّعة.

مباراة البرتغال وكولومبيا في دور المجموعات تُباع بأكثر من 20 ألف دولار، كما بلغ متوسط ​​سعر التذكرة المميزة لنهائي كأس العالم 1500 دولار.