بعد المصور العراقي .. أمريكا ترحل أفضل حكم في إفريقيا وتلغي تأشيرته





أصبح حكم الساحة الدولي الصومالي، عمر عبد القادر أرتان، ثاني الممنوعين من دخول الأراضي الأمريكية، والمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 بعد العراقي طلال صلاح مصور بعثة منتخب العراق، لأسباب أمنية ليحرم بلاده من فرصة تاريخية بتمثيلها تحكيمياً لأول مرة في نهائيات كأس العالم، وفقاً لـ (BBC Sport) القسم الرياضي التابع لهيئة الإذاعة البريطانية.

ومنعت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الحكم الصومالي الحاصل على جائزة أفضل حكم في إفريقيا لعام 2025، من دخول الأراضي الأمريكية فور وصوله إلى مطار ميامي الدولي قادماً من تركيا رغم حيازة تأشيرة دخول صالحة وجواز سفر دبلوماسي، فإن السلطات تذرعت بوجود "مخاوف تتعلق بالتدقيق الأمني ومعلومات الهوية" وفق مصدر الخبر، ما ترتب عليه إلغاء تأشيرته وترحيله الفوري على متن الطائرة ذاتها.

ولم تكن بعثة المنتخب العراقي بمعزل عن هذه الإجراءات الصارمة، إذ واجه الوفد العراقي فور وصوله إلى مطار شيكاغو أوهير الدولي تعقيدات أمنية بالغة، كان ضحيتها الأبرز المصور الرسمي للمنتخب، طلال صلاح.

واحتجزت سلطات المطار المصور العراقي لفترة تجاوزت 10 ساعات متواصلة، خضع خلالها لاستجواب دقيق وتفتيش كامل لمحتويات هاتفه المحمول ومعداته الصحفية، وفق وسائل اعلام عراقية.

وانتهت التحقيقات بصدور قرار رسمي برفض منحه إذن الدخول وترحيله مباشرة، ليعاد إلى العاصمة بغداد عبر العاصمة الإسبانية مدريد، ما حرم البعثة الإعلامية العراقية من أحد ركائزها الأساسية لتغطية الظهور المونديالي التاريخي.

بريل إمبولو مهاجم منتخب سويسرا كان أن يكون الممنوع الثالث من الدخول للأراضي الأمريكية والمشاركة مع منتخب بلاده في المونديال، حيث واجه أزمة تعطل مفاجئ في وثائق سفره وتصريح الدخول الإلكتروني الخاص به، تسببت هذه المراجعة الأمنية المطولة من قبل الجانب الأمريكي عن تخلفه عن السفر مع بعثة بلاده، فيما تم حل الأزمة بنجاح، وسافر إمبولو والتحق بمعسكر منتخب بلاده في الولايات المتحدة.

البعثة الإيرانية واجهت هي الأخرى أزمات مماثلة، حيث تأخرت تصاريح الدخول ولم تصدر لبعض الإداريين والإعلاميين والمدير التنفيذي حتى اللحظات الأخيرة.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعليقاً رسمياً، أوضح فيه أنه يحترم تماماً السيادات القانونية، والقرارات السيادية، وإجراءات الهجرة والأمن القومي الخاصة بالدول المستضيفة للبطولة، وشدد على أنه لا يملك أي سلطة قانونية أو تنظيمية للتدخل في القرارات الصادرة عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أو فرض دخول أي شخص تم رفضه أمنياً.

وأعرب الـ "فيفا" عن أسفه لخسارة حكم مميز وحائز على جائزة أفضل حكم في أفريقيا لعام 2025، مشيراً إلى أن القائمة النهائية لحكام المونديال جرى تحديثها لتقتصر على 52 حكماً بعد استبعاد أرتان رسميا دون إمكانية لتعويضه في الوقت الحالي.