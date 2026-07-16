اعتمدت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم البرنامج الزمني لانتخابات الدورة (2026-2030)، محددة يوم 30 أغسطس 2026 موعداً لانتخاب رئيس جديد ومجلس إدارة جديد، خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وذلك عقب استقالة رئيسه ياسر المسحل.

فتح الترشح

يفتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتباراً من 22 يوليو، ويستمر حتى 1 أغسطس، على أن تتولى لجنة الانتخابات فحص قوائم المترشحين خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس.

وسيُعلن عن القوائم الأولية للمترشحين في 8 أغسطس، قبل فتح باب الطعون والتظلمات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي خلال الفترة من 9 إلى 13 أغسطس.

القوائم النهائية

وفق البرنامج الزمني، يُفصل في الطعون والتظلمات خلال الفترة من 15 إلى 23 أغسطس، على أن تُعلن نتائجها في 24 أغسطس.

وحدد 25 أغسطس موعداً أخيراً لانسحاب المترشحين، فيما ستُعلن لجنة الانتخابات القوائم النهائية في 26 أغسطس، لتبدأ الحملات الدعائية في اليوم التالي وتستمر حتى 29 أغسطس، قبل إجراء الاقتراع في 30 أغسطس.

لجنة الانتخابات

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق تشكيل لجنة الانتخابات، برئاسة أحمد القنيعان، وعضوية بندر الحميداني، وأحمد باناعمة، وعبدالعزيز الفضلي، فيما يتولى عيسى الريس مهام أمين السر، وذلك وفقاً للنظام الأساسي ولائحة الانتخابات.

استقالة المسحل

وتأتي الانتخابات بعد استقالة ياسر المسحل من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، منهياً 7 أعوام في المنصب، عقب خروج المنتخب السعودي من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وقال المسحل في بيان استقالته إنه يتحمل كامل المسؤولية عن نتائج المنتخب، مؤكداً أن قراره يأتي لإتاحة الفرصة أمام مرحلة جديدة في مسيرة كرة القدم السعودية.

وكان المنتخب السعودي قد أنهى مشاركته في البطولة متذيلاً ترتيب مجموعته برصيد نقطتين، بعد تعادلين أمام أوروجواي والرأس الأخضر، وخسارة أمام إسبانيا.

شروط الترشح

تشترط لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم على المترشح لرئاسة مجلس الإدارة امتلاك خبرة قيادية في مجال كرة القدم محلياً أو دولياً لمدة لا تقل عن عامين خلال آخر 5 أعوام، إلى جانب الحصول على مؤهل جامعي، وإتقان اللغة الإنجليزية، وحمل الجنسية السعودية والإقامة في المملكة.

كما يشترط ألا يكون قد صدر بحق المترشح أي عقوبة بالشطب أو إسقاط العضوية أو الفصل من نادٍ أو اتحاد أو هيئة رياضية، وألا يقل عمره عن 28 عاماً ولا يزيد على 70 عاماً، إضافة إلى خلو سجله من أي سوابق مخلة بالشرف أو الأمانة أو النزاهة، وذلك وفق التعديلات المعتمدة على النظام الأساسي في 18 مايو الماضي.