بعد استحواذ "بلاك نايت" على نادي لوريان .. هل تقييم السهم عادلا؟

نايف العتيبي
الخميس 29 يناير 2026 7:17 |2 دقائق قراءة
بعد استحواذ "بلاك نايت" على نادي لوريان .. هل تقييم السهم عادلا؟

استحوذت مجموعة نادي بلاك نايت لكرة القدم (BKFC) على حصص الملكية المتبقية في نادي لوريان، ليصبح المساهم الوحيد في النادي الفرنسي، وفقا لإعان شركة كاناي هولدينجر.

وبحسب تحليل InvestingPro، السهم مقيّم بأقل من قيمته العادلة، فيما تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة كاناي هولدينجز 724 مليون دولار، وتتداول قرب أدنى مستوى لها في 52 أسبوعاً عند 14.73 دولار.

حصل لويك فيري، المالك السابق ذو الأغلبية، على جزء من مقابل الصفقة في شكل أسهم في BKFC وسيبقى رئيساً لنادي لوريان، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2009.

النادي المتعدد

تدمج عملية الاستحواذ نادي لوريان الذي يحتل المركز التاسع في الدوري الفرنسي، بشكل أعمق في نموذج النادي المتعدد لـ BKFC، الذي يشمل نادي بورنموث الإنجليزي ونادي موريرينسي البرتغالي. 

كما أبرمت  "بلاك نايت" اتفاقيات شراكة إستراتيجية مع أندية أوكلاند، وأورلاندو سيتي، وكيوتو سانغا.

رجل الأعمال جون تكستور يملك عدد من الأندية. (جيتي)

ويليام بي. فولي الثاني، الشريك العام في BKFC ونائب رئيس مجلس إدارة كاناي، قال: "نحن سعداء باتخاذ الخطوة التالية مع نادي لوريان، ونرحب بلويك في BKFC، إنه مصدر فخر كبير أن نسهم في النجاح المستقبلي لنادٍ يحتفل بمئويته."

وأشار فيري إلى أن الشراكة مع BKFC تمثل "فرصة حقيقية لتأمين مستقبل طموح للنادي، من خلال إستراتيجية تطوير متوافقة مع الحمض النووي للنادي وروابطه بالمنطقة".

رأس المال

 نادي لوريان، تأسسس في 1926، وتنافس في أعلى مستوى من كرة القدم الفرنسية لمدة 16 موسماً من آخر 20 موسماً.

فاز النادي بكأس فرنسا في 2002 ويلعب مبارياته على ملعب إيف ألينمات الذي يتسع لـ 18 ألف متفرج.

ريان كاسويل، الرئيس التنفيذي لشركة كاناي هولدينجز، أبان بأن الاستحواذ على النسبة المتبقية البالغة 60% من النادي يسمح لـ BKFC "بالشراكة بشكل أفضل مع لوريان ودمج العمليات والموظفين بشكل أكبر عبر المنصة".

فيري رئيس نادي إف سي لوريان الفرنسي.

وقد تم عرض هيكل رأسمال النادي على الهيئة الوطنية لإدارة الشؤون المالية (DNCG)، وهي الهيئة الرقابية المالية لكرة القدم الفرنسية.

بعد هذا العرض، تمّ إبرام الاتفاقية رسميًا في يناير 2026، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع بيل فولي ولويك فيري للإعلان عن تفاصيل صفقة الاستحواذ والتنظيم المستقبلي للنادي.

