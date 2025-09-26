الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 19 مارس 2026 | 30 رَمَضَان 1447
Logo
الرياضة

بعد أن كلف 75 مليون يورو .. جلطة سراي: عقد أوسيمين بلا شرط جزائي

( د ب أ)
( د ب أ) من إسطنبول
الخميس 5 مارس 2026 21:24 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
التعاقد مع أوسيمين كلف جلطة سراي 75 مليون يورو.

أكد دورسون أوزبك، رئيس جالطة سراي التركي، أن عقد المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لا يتضمن أي شرط جزائي يسمح برحيله، في ظل تقارير تتحدث عن اهتمام يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد معه.

أوزبك، قال لصحيفة “فاناتيك” التركية إن عقد اللاعب لا يحتوي على بند يتيح لأي نادٍ ضمه مقابل مبلغ محدد مسبقًا، مشيرًا إلى أن أوسيمين يعد من أبرز لاعبي الفريق وسيواصل خدمته لسنوات مقبلة.

قيمته أعلى

وأضاف: “لا يوجد شرط جزائي في عقد أوسيمين، إنه لاعب ناجح للغاية، وسيقدم كثيرا لجلطة سراي في المستقبل”.

وأوضح أن قيمة الصفقة التي ضم بها النادي اللاعب قد تبدو مرتفعة، إلا أن التقديرات السائدة في أوساط كرة القدم ترى أن قيمته السوقية أعلى بكثير.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن يوفنتوس يراقب وضع اللاعب، بعدما حاول التعاقد معه قبل عامين، قبل انتقاله إلى جلطة سراي قادمًا من نابولي.

الهلال يخطب ود أوسيمين بـ 60 مليون يورو

تلقت إدارة نادي نابولي الإيطالي، عرضاً رسمياً من نظيرتها في نادي...

Sat, 26 2025

صفقة دائمة

وبحسب تقارير إيطالية، يتضمن عقد أوسيمين بندًا يمنعه من الانتقال إلى أي نادٍ في الدوري الإيطالي حتى سبتمبر 2027.

وكان جلطة سراي قد تعاقد مع اللاعب في البداية على سبيل الإعارة 2024، قبل أن يحوله إلى صفقة دائمة مقابل 75 مليون يورو في العام التالي.

ونجح المهاجم النيجيري في تسجيل 53 هدفًا خلال 65 مباراة خاضها بقميص الفريق التركي.

التعريفات
كرة القدميوفنتوسالدوري التركي
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية