بصفقات قيمتها 7.6 مليار يورو .. من يدير سوق انتقالات اللاعبين؟

يتصاعد نفوذ وكالات تمثيل اللاعبين في كرة القدم العالمية، مع تركّز متزايد للقيمة السوقية في أيدي عدد محدود من الشركات؛ إذ بلغ إجمالي قيمة انتقالات اللاعبين لدى أكبر خمس وكالات نحو 7.6 مليار يورو، وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن CIES Football Observatory.

وبحسب المرصد، يستند التصنيف إلى تحليل بيانات نحو 1300 لاعب حول العالم، تتجاوز القيمة التقديرية لانتقال كل منهم 10 ملايين يورو، ما يسلّط الضوء على الحجم المتنامي لسوق الوساطة في كرة القدم، ودوره في تشكيل مسار الصفقات الكبرى عالميًا.

وتتزايد أهمية هذه الشركات كلاعب رئيسي في اقتصاد كرة القدم، مدفوعة بارتفاع قيم الانتقالات وتنامي دور الوسطاء.

الوكالة الأغلى في القائمة

وتصدّرت وكالة CAA Stellar / Base القائمة، بإجمالي قيمة انتقالات للاعبين الذين تمثلهم أو تدير حقوقهم التفاوضية يبلغ نحو 2.56 مليار يورو، بزيادة 14.5% على أساس سنوي، مع تمثيلها لما لا يقل عن 84 لاعبًا تتجاوز قيمة كل منهم 10 ملايين يورو.

وجاءت في المركز الثاني وكالة Gestifute بقيمة 1.86 مليار يورو (36 لاعبا)، تلتها The Team (المعروفة سابقًا باسم Wasserman) بنحو 1.27 مليار يورو (51 لاعبا)، رغم تراجع طفيف في القيمة.

ويأتي في المرتبة الرابعة وكالة Unique Sports Group بقيمة تتجاوز 1.1 مليار يورو (32 لاعبا)، تليها وكالة ROOF UTA & KLUTCH Sports Group في المرتبة الخامس بقيمة بلغت 817 مليونا حيث تضم (30 لاعبا).

توسع الكيانات الكبرى

ويعكس حضور شركات كبرى ناتجة عن اندماجات متعددة ضمن المراكز الأولى توجّهًا متسارعًا نحو consolidation في سوق الوكالات، حيث تسعى الكيانات الكبرى إلى توسيع نفوذها عبر الاستحواذ على حقوق تمثيل عدد أكبر من اللاعبين.

في المقابل، لا تزال بعض الكيانات المرتبطة بأفراد تحافظ على موقعها ضمن الكبار، مثل شركة بيرتولوتشي أسيسوريا، المرتبطة بوكيل اللاعبين جوليانو بيرتولوتشي، إلى جانب شركة MS Foot التابعة لموسى سيسوكو، ما يعكس استمرار تأثير الأسماء الفردية رغم هيمنة الشركات الكبرى.



