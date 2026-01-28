الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

بسبب فجوة مالية .. ارتفاع التكاليف يوقف تجديد ملعب بولونيا

نايف العتيبي
الأربعاء 28 يناير 2026 16:9 |2 دقائق قراءة
توقفت أعمال التجديد في ملعب ريناتو دالارا في بولونيا بسبب ارتفاع التكاليف من 150 إلى 230 مليون يورو، وفقا لكلاوديو فينوتشي، الرئيس التنفيذي لنادي بولونيا.

وبحسب موقع Calcio e Finanza، فينوتشي وصف الوضع بأنه راكد، مؤكدا أنها فجوة مالية لا تستطيع بولونيا وحدها سدّها.

وقال: "ارتفعت تكاليف التجديد من 150 مليون يورو إلى 230 مليون يورو منذ جائحة كوفيد-19، توقفنا عن العمل في تجديد الملعب".

اقتصاد مدينة بولونيا

أضاف "إذا رغب أصحاب المصلحة في المدينة في المشاركة، نظرًا لدور بولونيا في اقتصاد المدينة، فنحن مستعدون، ولكن الوضع متوقف حاليًا".

بينما ينتظر بولونيا أخبارًا من دالارا، يبحث عن حلٍّ لتراجع مستوى فريق فينتشنزو إيتاليانو، فيما علق فينوتشي بقوله: "يخبروننا بأننا نعاني وأننا متأخرون عن الفرق المتنافسة على التأهل لأوروبا، لكن المنافسة لا تزال مفتوحة ويمكننا العودة بقوة. ما زلنا في المنافسة على لقب الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا".

وزاد "الموسم لم ينتهِ بعد، وعلينا أن نظهر أفضل ما لدينا على أرض الملعب لنحافظ على الحماس الذي قادنا للفوز بكأس إيطاليا الأخيرة".

وتابع فينوتشي "لدينا فرصة ضئيلة لبلوغ دور الـ16 وضمان مكان في الأدوار الإقصائية، وعلى أي حال، علينا أن نحسن وضعنا قدر الإمكان في التصفيات المؤهلة".

تراكم الأخطاء الفردية وحسين فرص الفريق

وأبان "أما بالنسبة لبطاقة سكوروبسكي الحمراء؟ إذا تم الاعتراف بخطأ ماريسكا الذي استدعى البطاقة الحمراء، فكل شيء على ما يرام ويمكن اعتباره خطأً: لقد حدث، وقد يحدث، مع ذلك، نحن متقدمون 2-0، لكن كان بإمكاننا الدفاع بشكل أفضل وتحقيق الفوز".

وفصل "نحن نمر بلحظة صعبة: تراكمت الأخطاء الفردية والإصابات والمشاكل الحرجة، نحتاج إلى زيادة تركيزنا لأننا نلعب كرة قدم جميلة ولكنها تتطلب جهدًا كبيرًا، لكننا نريد مواصلة المسار الذي رسمناه والذي حقق لنا النتائج والرضا والمتعة، إذا سنحت لنا فرص لتحسين الفريق، فسنغتنمها؛ وإلا، فنحن قادرون على المنافسة كما نحن".

وختم حديثه بقوله "نحن نجري محادثات مع فرويلر وأورسوليني بشأن تجديد العقود، لكن لوكومي لم يقدم لنا أي معلومات إضافية".

