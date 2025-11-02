الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الرياضة

أثارت الشراكة بين نادي برشلونة وشركة أوبر، ردة فعل قويًا من قطاع سيارات الأجرة التقليدي بعد نشر أساطيل من المركبات التي تحمل ألوان النادي في شوارع برشلونة، وفقا لموقع sportune.20minute.

وبحسب الموقع، يهدف هذا التحالف التجاري إلى تعزيز التدفق النقدي لبرشلونة، مع توفير واجهة جديدة لعملاق النقل الأمريكي.

برشلونة، الذي أظهر بوادر تحسن في وضعه المالي، حيث قد تتجاوز ميزانيته حاجز المليار يورو لأول مرة بعد أن بلغت إيراداته 994 مليون يورو، ما يؤكد تعافي النادي من أزمة ما بعد الجائحة.

ويعتمد هذا النمو بشكل خاص على تنويع مصادر الدخل التجاري وتوقيع شراكات إستراتيجية جديدة، من بينها اتفاقيته مع شركة أوبر التي وقعت أخيرا.

نقابة "إيليت تاكسي" ترفض وتهدد بتنظيم احتجاجات

لكن هذه الشراكة تثير رد فعل قويًا من قطاع سيارات الأجرة التقليدي، فقد أعربت نقابة "إيليت تاكسي"، عبر المتحدث باسمها، تيتو ألفاريز، عن معارضتها القاطعة، وعقدت اجتماعًا مع المديرين التنفيذيين للنادي، مانيل ديل ريو وجوردي بورتابيلا.

يطالب الاتحاد بتوضيحات ويهدد بتنظيم احتجاجات إذا تمسك نادي برشلونة بموقفه.

يأتي هذا التوتر في الوقت الذي تُعدّ فيه الحكومة الكتالونية "الحكومة العامة"، لوائح أكثر صرامة لخدمات نقل الركاب، مدافعةً عن سيارات الأجرة كخدمة عامة يجب حمايتها.

في هذا السياق التنظيمي غير المستقر، تُجسّد الاتفاقية بين نادي برشلونة وأوبر التوترات بين التحديث التجاري والدفاع عن مقدمي خدمات النقل الحضري التقليديين.

