أقام برشلونة أول حصة تدريبية مفتوحة للجمهور في ملعب كامب نو المُجدد، بذلك إنجازاً هاماً في مشروع "إسباي برشلونة" الذي أُطلق عام 2023، وكلف نحو 1.5 مليار يورو.

يخضع ملعب النادي الكتالوني الشهير حالياً لعملية تجديد وتوسعة، ما يزيد سعته الاستيعابية على 99,000 إلى 105,000 مقعد.

تأخيرات كبيرة في التسليم

كان من المقرر في الأصل أن يبدأ العمل في نوفمبر 2024، إلا أن مشروع البناء، الذي تقوده شركة ليماك التركية، تأخر عاماً كاملاً عن موعده.

وبحسب موقع sportune-20minutes، تتعدد أسباب هذا التأخير، منها: مشاكلات في التصاريح، وشكاوى من الموظفين بشأن ظروف العمل، ومخاوف السكان بشأن الضوضاء والتلوث الضوئي. وحتى الآن، لم تكتمل جميع الأعمال بعد.

في 8 مارس 2016، أعلن نادي برشلونة اختيار لجنة تحكيم "إسباي بارسا" بالإجماع للمشروع الذي قدمته شركة نيكين سيكي اليابانية بالتعاون مع شركة باسكوال وشركاه للهندسة المعمارية.

وقد اختارت اللجنة، المؤلفة من 5 أعضاء من برشلونة، و3 أعضاء من كلية المهندسين المعماريين في كاتالونيا، وممثل عن مجلس مدينة برشلونة، هذا التصميم لطابعه المنفتح، الأنيق، الهادئ، الخالد، المتوسطي، والديمقراطي.

وتقدم شركة مانيكا للهندسة المعمارية الخدمات الفنية للتصميم الرياضي للمشروع للمهندسين المعماريين.

وبحسب النادي الكتالوني، اقترض برشلونة 1.45 مليار يورو، لتمويل المشروع، وقال في بيان إنه جمع الأموال من صفقات مع 20 مستثمراً سيحصلون على التعويض على فترات تراوح بين 5 و24 عاماً، مضيفاً أنه سيبدأ في سداد القروض عند الانتهاء من العمل.

يتميز التصميم المعماري بعلاقة محترمة مع محيطه والمدينة، حيث يوفر عمقًا بصريًا من خلال المناطق المظللة على طول الواجهة، وشعورًا بالانفتاح الدائم.

يتفاعل التصميم ببراعة مع الحي المحيط لتسهيل الحركة وخلق استخدامات حضرية متنوعة داخل حرم برشلونة، مع ضمان فترة بناء تدريجية واضحة وآمنة تمتد لمواسم عدة.

زادت السعة إلى ١٠٥ آلاف مقعد

تشمل العناصر الرئيسية للتجديد: ملعبًا عصريًا يتسع لنحو ١٠٥,٠٠٠ مقعد، يتميز بوسائل راحة وخدمات عصرية، واجهة مفتوحة مكونة من 3 ممرات محمية بمظلات مائلة، اندماج سلس مع حرم "إسباي برشلونة"، مدخل مستوٍ حول الملعب بالكامل، 12 نواة دوران رأسية مزودة بسلالم وسلالم متحركة ومصاعد، مساحة بانورامية واسعة تُطل على المدرجات والمدينة، وملعب مستدام وذكي وصديق للبيئة يعتمد على استعادة المياه والطاقة الشمسية.

من المتوقع الآن اكتمال المشروع، الذي بدأ في صيف ٢٠٢٢، في عام ٢٠٢٦، أي بعد عام واحد من الموعد المخطط له في البداية.