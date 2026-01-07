الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 14 يناير 2026
برشلونة وريال مدريد يتقاسمان 12 مليون يورو قبل "السوبر الإسباني"

(د ب أ )
(د ب أ ) من مدريد
الأربعاء 7 يناير 2026 20:45 |1 دقائق قراءة
تمنح بطولة كأس السوبر الإسباني مبالغ مالية ضخمة للأندية الـ4 المشاركة، حيث يحصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم على إجمالي 51 مليون يورو، يخصص منها 26 مليون يورو لدعم كرة القدم وتطوير دوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

وفي النسخة الحالية، يحصل قطبا الكرةالإسبانية، ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو وبرشلونة بقيادة الألماني هانسي فليك، على الحصة الأكبر بمبلغ ثابت قدره 6 ملايين يورو لكل منهما نظير المشاركة فقط.

مليونا يورو للبطل

وفي المقابل، ضمن أتلتيكو مدريد الحصول على أكثر من مليوني يورو، كما أن حصة أتلتيك بلباو قريبة من هذا الرقم، بعد زيادة القيمة الإجمالية التي حصل عليها في نسخة 2025 من كأس السوبر، والتي بلغت مليونا و800 ألف يورو.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، تمنح البطولة مكافآت إضافية بخلاف المبالغ الثابتة،، إذ يحصل البطل على مليوني يورو، مقابل مليون و500 ألف يورو للوصيف، فيما يحصل الخاسران في الدور قبل النهائي على جائزة تقترب من مليون يورو.  

